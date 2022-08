Alla riscoperta di Vestito per uccidere e Blow Out in home video

SPECIFICHE TECNICHE: Numero Dischi: 3 Durata: Vestito per Uccidere: 104 minuti (Extra esclusi); Blow Out: 107 minuti (Extra esclusi) Formato Video: Vestito per Uccidere: 2.35 1080p @23.98fps; Blow Out: 2.39 1080p @23.98fp; Disco Bonus: aspect vari 1080i @25fp Formato Audio: Vestito per Uccidere: Italiano 2.0 DTS-HD Master Audio, Inglese 5.1 DTS-HD Master Audio; Blow Out: Italiano 2.0 DTS-HD Master Audio, Inglese 2.0 DTS-HD Master Audio; Disco Bonus: Italiano 2.0 Dolby Digital Lingue: Italiano, Inglese Sottotitoli: Italiano

In esclusiva su Fan Factory è disponibile la De Palma Film Collection di Koch Media e Midnight Factory, il cofanetto in Limited Edition numerata composto da 3 Blu-ray Midnight Classics che racchiude due film cult del Maestro Brian De Palma presentati in versione integrale e rimasterizzati in alta definizione da master Criterion e Arrow. Il cofanetto contiene il Book e 2 Cards da collezione e contenuti extra esclusivi come, nel disco bonus, il documentario inedito su De Palma diretto da Noah Baumbach e Jake Paltrow e il film sperimentale del celebre regista del 1967 Murder à la mod.

Alla riscoperta di Vestito per uccidere in home video

De Palma Film Collection

In Vestito per Uccidere (1980) Liza Blake (Nancy Allen) è una prostituta ingiustamente accusata dell’omicidio di una cliente di un noto psicoanalista. La donna si chiamava Kate Miller (Angie Dickinson) ed è stata una casalinga in terapia da uno specialista (Michael Caine) a causa delle proprie frustrazioni sessuali. Soltanto il figlio di quest’ultima crede nell’innocenza della squillo ed intende aiutarla.

Una riflessione ante litteram sulla tematica LGBT, sull’identità di genere e sul suo rapporto con la psicologia, con un Michael Caine profondamente enigmatico, così come lo sarà Lithgow nel film dell’anno successivo: due elementi in comune così come l’attrice Nancy Allen, sempre nei panni della prostituta, una categoria mal vista e poco creduta dalla polizia e dalle autorità, che preferiscono insabbiare la verità piuttosto che farla emergere, ma che invece si rivela l’eroina della storia (nel secondo caso tragica dato l’epilogo che la aspetta).

L’uso della luce e della fotografia mostra tutta la bravura di De Palma nel giocare con le suggestioni date agli spettatori, e la rimasterizzazione evoca tutte queste caratteristiche per un film che è davvero un cult capace di attraversare i generi.

I ricchissimi contenuti extra presenti nel disco blu-ray sono:

• The making of a thriller – documentario making of

• A film comparison – featurette che mette a confronto le versioni Rated, Unrated e TV- Rated

• Slashing dressed to kill – conversazione tra De Palma, Nancy Allen e Keith Gordon sui tagli per la censura

• Trailer

• Gallery

Alla riscoperta di Blow Out in home video

In Blow Out (1981) un tecnico del suono (John Travolta) registra accidentalmente una prova secondo cui l’incidente stradale che coinvolge un candidato alle presidenziali era in realtà un omicidio premeditato. L’uomo decide di indagare sulla morte dell’uomo per scoprire la verità e sulla sua strada troverà una prostituta coinvolta nell’incidente (nuovamente Nancy Allen) e un misterioso uomo che agisce nell’ombra (John Lithgow).

Travolta è ancora una volta l’eroe americano per caso (i preferiti dagli statunitensi) che si ritrova a improvvisarsi detective insieme ad una prostituta che sembrano vogliano incastrare per un omicidio fatto passare per incidente (o meglio insabbiare tutto, nello spirito del complottismo che tanto piace come tematica agli americani). Due professioni invisibili agli occhi dei più che quindi devono essere nascoste-punite-eliminate. De Palma ne approfitta mettere in atto un discorso meta-cinematografico sul ruolo del sonoro nei film (prendiamo ad esempio le Scream Queens dell’inizio del film, che rievoca l’horror più che il thriller). Con un finale da eroe tragico rispetto a Vestito per uccidere, la pellicola si iscrive come un altro contributo di De Palma per ragionare sulla macchina cinematografica.

I ricchissimi contenuti extra presenti nel disco blu-ray sono:

• Noah Baumbach Intervista De Palma

• Intervista a Garrett Brown

• Fotografie di scena di Louis Goldman

• Trailer

Nel cofanetto della De Palma Film Collection (esclusiva su Fan Factory) è presente anche un esclusivo disco bonus contenente due vere e proprie perle per l’occasione: il documentario su Brian De Palma di Noah Baumbach (Storia di un matrimonio e il prossimo White Noise che aprirà Venezia79) e Jake Paltrow, e Murder à la mod il film sperimentale – inedito in home video – dello stesso Brian De Palma del 1967.