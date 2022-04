Federico Vascotto 2022-04-01T14:47:49+02:00 Formato Video: Ultra HD 4K Dolby Vision Formato Audio: 2.0 Stereo Dolby Digital: Italiano 5.1 Dolby Digital: Italiano Dolby TrueHD 5.1: Inglese Sottotitoli: Italiano Inglese Inglese NU Tipo confezione: Cofanetto Distribuzione: Koch Media – Paramount Pictures

Dopo il nostro unboxing, continuiamo a parlare della Limited Collector’s Edition in 4K uscita con Paramount Pictures e Koch Media in occasione del 50° anniversario del capolavoro di Francis Ford Coppola, vincitore dell’Oscar, contenente la trilogia completa de Il Padrino, meticolosamente restaurati sotto la supervisione dello stesso Coppola. Ricordiamo che l’esclusivo cofanetto è disponibile presso i principali store fisici e digitali e il sito Fan Factory Shop. Ma vediamo nel dettaglio.

Il Padrino 50° Anniversario 4K: recensione della Limited Collector’s Edition Koch Media

Esteticamente la Limited Collector’s Edition in 4K uscita con Paramount Pictures e Koch Media è impeccabile. Un cofanetto elegante, rifinito, che tolto il cartoncino esterno o-ring (che avrebbe potuto avere il titolo in rilievo e/o lucente) che lo racchiude mostra una scatola premium con stampa in rilievo. All’interno si possono trovare 3 ritratti da collezione dai tre film con carta che ne salvaguarda la conservazione, e un artbook di 36 pagine con fotografie d’archivio e un’introduzione di Francis Ford Coppola. L’artbook contiene anche citazioni celebri che hanno fatto la fortuna dei tre film e una pagina del copione con le note originali.

L’aspetto vincente dell’artbook è che finisce per essere un tutt’uno con la parte che contiene i dischi che compongono la trilogia: Il Padrino, Il Padrino: Parte II e la versione recentemente rimontata del film finale, Il Padrino Coda: La Morte di Michael Corleone di Mario Puzo. Questo permette al cofanetto di essere un unicum per i collezionisti che trovano così tutti i contenuti insieme, inclusi alcuni inediti. Inoltre l’elegante fascetta presente all’interno della scatola permette di estrarre facilmente box e ritratti senza il rischio di rovinarli. Altra nota non di poco conto: l’artbook è interamente localizzato in lingua italiana, così come il cartoncino esterno estraibile (l’o-ring).

Il lavoro certosino a livello di rimasterizzazione compiuto insieme allo stesso Coppola è da lodare. Per prepararsi al 50° anniversario del primo film, uscito nelle sale il 24 marzo 1972, infatti, Paramount e la società di produzione del regista, American Zoetrope, hanno intrapreso un accuratissimo restauro di tutti e tre i film durato oltre tre anni, e che ha migliorato il restauro compiuto nel 2007 da parte dell’illustre storico del cinema e conservatore, Robert Harris. A livello audio/video, un lavoro che farà felici tutti i cinque sensi dei fan e dei cinefili.

Il Padrino 50° Anniversario 4K: i contenuti della Limited Collector’s Edition Koch Media

Il cofanetto include come dicevamo contenuti speciali inediti, tra cui un’introduzione de Il Padrino di Coppola, una featurette sul processo di conservazione, foto dell’acclamato fotografo Steve Schapiro, filmati amatoriali e confronti tra il nuovo restauro e le versioni precedenti dei film.

CONTENUTI SPECIALI INEDITI:

Introduction to The Gothfather by Francis Ford Coppola

Full Circle: Preserving The Godfather — Gli archivisti della Paramount Pictures descrivono nel dettaglio l’incredibile processo di restauro attraverso filmati d’archivio che mostrano l’evoluzione del film nell’ home entertainment, mentre le tecnologie audio e video hanno fatto passi da gigante nel corso dei decenni.

Capturing the Corleones: Through the Lens of Photographer Steve Schapiro — In questa conversazione sincera e riflessiva, lo straordinario fotografo Steve Schapiro condivide la sua particolare visione e i suoi ricordi come testimone della realizzazione di questo film epocale. Il commento alle immagini d’archivio conservate costituisce un affascinante contributo mai visto prima nella storia della produzione.

The Godfather: Home Movies — Un assortimento di filmati amatoriali in 8mm girati nel 1971 che offre uno sguardo inedito alla produzione de Il Padrino. Girato nella tenuta della famiglia Norton a Staten Island’s Emerson Hill, viene reso disponibile al pubblico per la prima volta.

Restoration Comparisons — Approfondimenti prima e dopo il restauro che mostrano ampi miglioramenti della qualità delle immagini de Il Padrino.

A questi si aggiungono i contenuti speciali storici della trilogia, una delle più importanti della storia del cinema, e che dimostra come un sequel possa addirittura essere amato e apprezzato ancor di più dell’originale.

CONTENUTI SPECIALI STORICI:

Il Capolavoro che quasi non esisteva

Il mondo de Il Padrino

Emulsional Rescue—La scoperta de Il Padrino

Quando la sparatoria finì

Il Padrino sul tappeto rosso

Quattro Cortometraggi su Il Padrino:

The Godfather vs. The Godfather: Part II

Cannoli

Riffing on the Riffing

Clemenza

L’albero genealogico della famiglia Corleone

Carta dell’organizzazione criminale

Album di nozze di Connie e Carlo

Note di produzione

Dietro le quinte

A Look Inside

On Location

Appunti di Francis Ford Coppola

Musica de Il Padrino

Nino Rota

Carmine Coppola

Coppola & Puzo: Dal libro alla sceneggiatura

Gordon Willis e la fotografia

Storyboards – Il Padrino: Parte II

Storyboards – Il Padrino: Parte III

Dietro le quinte de Il Padrino del 1971

Scene eliminate

Gallerie fotografiche

Trailer

Acclamazioni e Reazioni

Biografie della troupe

Il Padrino – Parte III — le nuove versioni rimasterizzate e restaurate dell’originale theatrical cut e della Coppola cut del 1991 (nota: questi contenuti sono un’esclusiva delle edizioni 4K Ultra HD)

Il Padrino 50° Anniversario 4K: la “nota dolente” della Limited Collector’s Edition Koch Media

Si è molto discusso negli ultimi mesi per la presenza – o meglio l’assenza – del doppiaggio storico ne Il Padrino – Parte II. Si tratta sì di una mancanza ma, come spesso capita, di una questione di diritti: l’authoring dei master è realizzato internazionalmente da Paramount e dall’Italia non hanno avuto alcun margine di manovra. Una mancanza, certo, ma nel quadro generale un’edizione che possiamo considerare definitiva questa Limited Collector’s Edition, dati anche i numerosi contenuti extra inediti realizzati appositamente per l’occasione!