One Piece: la morte di Ace creò contrastro tra Oda e il suo editor

Durante One Piece ci siamo sempre chiesti come fossero andate le dinamiche interne per quanto riguarda la morte di Ace, “fratello acquisito” di Luffy e Sabo, pirata sfaccettato e completo entrato nelle “grazie” del leggendario Barbabianca, che poco prima della sua morte lo riconobbe come “figlio”.

Figura importante e colonna portante della vita del protagonista, la fiamma di Ace anche dopo la sua dipartita è sempre rimasta accesa nel cuore del pubblico, che a oggi lo innalza come uno dei personaggi più amati di sempre.

Nell’ultimo tweet che mette al centro questo argomento però, veniamo a conoscenza delle vere intenzioni di Oda per quanto riguarda il personaggio, che entrò addirittura in contrasto con il suo editor all’epoca del lavoro di One Piece con i capitoli inerenti alla morte di Ace.

In merito alla fonte @sandman_AP riusciamo a leggere le intenzioni del mangaka a proposito del leggendario pirata tanto amato dal pubblico, che a quanto pare fin dalla sua prima apparizione all’interno della storia era destinato a morire all’interno della saga: Oda aveva in mente questo evento anche prima di Marineford.

Ebbene sì, il sensei aveva intenzione di eliminare Ace dalla storia ancora prima della storica battaglia tra la Marina e i pirati, solo che tramite degli accordi con il suo editor dell’epoca abbiamo avuto il risultato che abbiamo oggi. Comunque anche Hattori (editor) era contrario alla morte del pirata, ma Oda aveva preso la sua decisione ormai.

Not only fans but also surprisingly *Oda's editor* Hattori was against the idea of killing Ace. But Oda had made up his mind ever since he came up with Ace as a character. Oda after watching the anime got angry: I wonder why Ace had to be killed in that harsh way..😥

