Il Tezuka Osamu Cultural Prizes ha condiviso recentemente la lista di tutti i manga candidati a questo tanto ambito riconoscimento, in onore del “Dio dei Manga” Osamu Tezuka, autore di opere importanti come Astro Boy/Mighty Atom, Kimba the White Lion/Jungle Emperor, Phoenix, Black Jack e davvero tanti altri.

La giuria di quest’anno si compone dal mangaka Osamu Akimoto, dall’autrice Machiko Satonaka, dall’intrattenitrice Minami Takahashi, dalla scrittrice e istruttrice della Tohoku University of Art and Design Yukiko Tomiyama, il professore e studioso Shōhei Chūjō, il critico di manga Nobunaga Minami e il comico e mangaka Taro Yabe.

Ricordiamo che per essere validi i titoli devono essere stati pubblicati nel 2022 ovviamente. Questi appena citati hanno selezionato la lista dei manga candidati al celebre premio.

L’Asahi Shimbun annuncerà i vincitori verso la fine del mese di aprile, e organizzerà una cerimonia di premiazione a Tokyo l’8 giugno. Il vincitore del Gran Premio riceverà una statua di bronzo e 2 milioni di yen (circa 14.800 dollari), mentre gli altri vincitori riceveranno ciascuno una statua di bronzo e 1 milione di yen (circa 7.400 dollari).

Tezuka Osamu Cultural Prizes: tutte le nomination dell’ambito premio

Chi -Chikyū no Undō ni Tsuite- di Uoto ha vinto il Gran Premio l’anno scorso. Kyōshitsu no Katasumi de Seishun wa Hajimaru di Natsuko Taniguchi ha vinto il premio New Creator, mentre Ii Toshi o e Hakumokuren wa Kirei ni Chiranai di Izumi Okaya hanno vinto il premio Short Work.

Umi ga Hashiru Endroll di John Tarachine, pubblicato da Akita Shoten;

Onna no Ko ga Iru Basho wa di Ebine Yamaji, pubblicato da Kadokawa;

Spy x Family di Tatsuya Endo, pubblicato da Shueisha;

Takopi’s Original Sin di Taizan 5, pubblicato da Shueisha;

Cesare – Il Creatore che ha distrutto di Fuyumi Soryo, pubblicato da Kodansha;

Hirayasumi di Keigo Shinzo, pubblicato da Shogakukan;

Tōkyō Higoro (Tokyo Everyday) di Taiyo Matsumoto, pubblicato da Shogakukan;

Yuria Sensei no Akai Ito (Yuria’s Red String) di Kiwa Irie, pubblicato da Kodansha.

Come trovate questa lista pescata da ANN? I titoli sono molto interessanti, e dovremo aspettare più di un mese prima di conoscere i vincitori. Avete qualche preferito?

Fonte Anime News Network