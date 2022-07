Osamu Tezuka è il personaggio più importante del mondo dei manga tanto che viene considerato il padre o il padrino o addirittura il Dio del manga. Tutti noi abbiamo conosciuto i manga distinguendoli dai fumetti occidentali dai tipici occhioni, che rappresentano un peculiarità dei tratti distintivi dell’animazione giapponese. Questi furono inventati da Tezuka stesso, che si basò su cartoni animati occidentali dell’epoca come Betty Boop di Max Fleischer e persino Topolino di Walt Disney. Quali sono i migliori 10 manga di Osamu Tezuka?

La sua grandezza nell’ambito della creazione e realizzazione dei manga l’ha portato ad essere considerato spesso il più importante fumettista e animatore giapponese della storia. Inoltre ha avuto un ruolo fondamentale nel campo dell’animazione giapponese fondando nel 1961 lo studio Mushi Production. Qui il mangaka produce la prima vera e propria serie anime della storia, Astro Boy, del 1963.

Osama Tezuka era convinto che i manga non dovessero solo far ridere, ma dovevano rispecchiare tutte le emozioni che caratterizzano la vita di tutti. Infatti nelle sue storie si piange, ci si arrabbia, ci si intristisce e non ci sono sempre lieti fini.

In questa discussione cercheremo di analizzare i migliori 10 manga di Osamu Tezuka per rendere omaggio a un personaggio sacro del mondo dei manga.

10) IL DIARIO DI MA-CHAN

Si tratta del primo lavoro professionale realizzato da Tezuka quando aveva 17 anni. Sebbene il disegno e la scrittura siano più rozze rispetto ai lavori successivi, questo manga ha segnato l’inizio di una carriera estremamente importante e di successo.

9) IL TERZO OCCHIO

Insieme a Black Jack, sempre di Tezuka, si aggiudicò la prima edizione del premio Kōdansha per i manga. È un manga con elementi di fantascienza, romanticismo, azione che racconta la storia del discendente di una civiltà perduta da tempo dei “Tre- occhi “di nome Sharaku. Il protagonista indaga le antiche rovine con la sua amica Chiyoko Wato, alla ricerca di indizi sulla civiltà da cui proveniva.

8) BUDDA

Pubblicata in Italia dalla Hazard Edizioni, dal 1999 al 2002 in 14 volumi, rappresenta uno dei manga più importanti di Tezuka, nonché una delle opere più lunghe disegnate dall’autore. Buddha è un adattamento della storia di Gautama Buddha, il fondatore del buddismo, raccontata in modo romanzato attraverso gli occhi di Tezuka. Il mangaka fa un ottimo lavoro nel raccontare la storia della vita del Buddha in modo umoristico e coinvolgente. Per poter illustrare in maniera precisa la situazione contraddittoria del sistema indiano delle caste, Tezuka inserì nell’opera vari personaggi inventati.

7) BLACK JACK

Spesso considerato il fumetto preferito dai fan di Tezuka, Black jack arriva in Italia nel 1995, con una raccolta di episodi stampata dalla allora casa editrice Dynamic Italia. Poi dal 2002 venne pubblicata in 25 volumi dalla Hazard Edizioni. Si tratta della terza serie manga più famosa di Osamu Tezuka e racconta la storia di un medico senza licenza soprannominato “Black Jack”, noto per salvare i pazienti anche quando non c’è niente da fare. Il suo nome richiama la bandiera pirata con il teschio, chiamata appunto Black Jack. Infatti il protagonista è simile ad un pirata. Taglia con il bisturi e arraffa i soldi, che in realtà raccoglie per scopi benefici. Quello che rende Black Jack un chirurgo ricercato è la sua abilità straordinaria che gli permette di curare malattie considerate incurabili da tutti gli altri medici.

6) LA PRINICIPESSA ZAFFIRO

Si tratta di un manga importante in quanto è il primo shōjo manga a diventare un anime nella storia dell’animazione. A causa dello scherzo del dispettoso angelo Tink, alla coppia reale del paese di Silverland nasce una figlia, Zaffiro, che possiede due cuori, uno da maschio e l’altro da femmina. Poiché il trono può essere trasmesso solo agli eredi maschi, la piccola viene fatta passare per un principe. Diventata adolescente è costretta a dividere le sue giornate tra momenti privati, in cui può comportarsi liberamente da ragazza, e momenti pubblici in cui invece deve fingersi uomo.

5) KIMBA, IL LEONE BIANCO

Parliamo della prima serie animata a colori della storia dell’animazione giapponese, nonché primo anime ad avere animali umanizzati nel ruolo di protagonisti. Kimba, il leone bianco è un manga molto importante per Tezuka poiché ha contribuito moltissimo al suo successo come mangaka. Inoltre questo manga ha influenzato parecchio la storia del manga in generale. Nel 1994, l’uscita del lungometraggio animato Il re leone della Disney, scatenò le ire di molti fan di Tezuka in Giappone e negli Stati Uniti, che accusarono la Disney di aver plagiato i personaggi creati dal fumettista.

4) LA FENICE

La Fenice è il manga che ha tenuto impegnato l’autore per molti anni. E’ suddiviso in undici volumi e dodici cicli: l’Alba, il Futuro, Yamato, l’Universo, il Mito, la Resurrezione, il Manto di piume, la Nostalgia, la Guerra Civile, la Vita, gli Esseri fantastici e il Sole.

Purtroppo il manga è incompiuto, anche se Tezuka lo considerava il lavoro della sua vita. La Fenice ha una struttura non convenzionale, composta da più capitoli con storie diverse che vanno avanti e indietro nel tempo, dalla preistoria al futuro.

3) I TRE ADOLF

Pubblicato in Italia nel 1998, nel 2003 e nel 2010, dalla Hazard Edizioni, è considerato il capolavoro di Tezuka. Il mangaka ripercorre uno degli eventi più drammatici della storia dell’umanità legati alla seconda guerra mondiale e al razzismo del popolo tedesco nei confronti di quello ebraico.

Le vicende ruotano attorno a tre uomini che si chiamano Adolf. Il primo è Adolf Hitler, Adolf Kaufman, figlio di un diplomatico tedesco e di una donna giapponese e Adolf Kamil, nato in una famiglia ebrea. Tutti e tre hanno vite diverse ma destinate ad intrecciarsi, e accomunate dall’odio. I ragazzi hanno un forte legame che li unisce e sono grandi amici, ma crescendo in ambienti diversi si troveranno di fronte a situazioni che metteranno a dura prova il loro legame. Al centro di tutto i due custodiscono gelosamente la prova che Hitler è un ebreo.

2) DORORO

Dororo uno dei manga più emozionanti di Tezuka, ambientato nel periodo Sengoku. Al centro delle vicende c’è Hyakkimaru, giovane samurai che combatte e distrugge tutti i demoni che incontra per recuperare ogni singola parte del suo corpo che suo padre ha donato ai demoni in cambio di potere. Nel suo viaggio non è solo infatti è accompagnato da Dororo, un giovane ladruncolo. Il nome Hyakkimaru significa letteralmente “piccolo mostro” e venne chiamato così perché alla sua nascita, il padre fece un accordo con alcuno 48 demoni chiedendo di prendersi tutto quello che volevano in cambio di prosperità e ricchezza.

1) ASTRO BOY

Si tratta di uno dei massimi capolavori di Tezuka, nonché la sua opera più famosa ed uno dei più importanti e influenti manga della storia del fumetto giapponese. Quest’opera ha una grossa importanza storica sia perché getta le basi per l’evoluzione del genere Mecha sia perché la serie ha rivoluzionato il mondo dell’animazione giapponese. La vicenda di Astro Boy prende il via da un tragico incidente che vede la tragica morte di un bambino di nome Tobio. Era il figlio di un professore a capo del Ministero della Scienza.

A seguito di questa disgrazia il padre costruisce un robot con le sembianze del figlio, per rimpiazzarlo. Nasce Atom, un robot ipertecnologico, dotato degli stessi ricordi e della stessa personalità di Tobio. Tuttavia il padre stesso capisce che Atom in realtà non potrà mai sostituire il figlio, poiché non può crescere essendo un robot e non un bambino vero.