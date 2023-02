Boruto: svelati i design ufficiali di Ada e Deamon nell’anime

Boruto: Naruto Next Generations è tornato sul piccolo schermo con l’adattamento delle vicende dell’arco di Code dopo gli episodi speciali su Sasuke. Oggi possiamo riportare alcune novità legate all’anime, che riguardano i design ufficiali di due personaggi chiave. Si tratta di Ada e Daemon.

L’anime ha ufficialmente debuttato con l’arco di Code negli ultimi episodi. L’ultimo membro attivo della Kara, misteriosa organizzazione attiva della nuova era dei ninja, ha ricevuto una missione dal morente Isshiki Otsutsuki per prendere il suo posto.

I primi due episodi di questo nuovo arco narrativo hanno rivelato di cosa è effettivamente capace l’ultimo membro di Kara. Ma oltre a questo hanno anche svelato l’esistenza di un androide troppo pericoloso e difficile da gestire anche per Isshiki. Il nome di questo personaggio pericoloso è proprio Ada, che ha debuttato nell’anime insieme a suo fratello minore, Daemon anche lui dotato di un’abilità mortale.

Per promuovere il debutto di Daemon, il sito ufficiale della serie ha rivelato i design ufficiali per l’anime dei due personaggi. L’aggiornamento quindi arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider abdul_S17. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Boruto Anime Official character designs for Eida and Daemon! Via; https://t.co/rzLRcNUL5o pic.twitter.com/ur1ZdyFPM1 — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) February 20, 2023

Il sito web ufficiale di Boruto: Naruto Next Generations ha voluto quindi anticipare il debutto sul piccolo schermo di Daemon, avvenuto nell’episodio 288. Per fare questo è stato diffuso il design dell’androide insieme a quello di Ada. Nell’ultimo episodio trasmesso l’argomento chiave era Ada, considerata pericolosa per le sue capacità che rendono impossibile ogni attacco nei suoi confronti. Modificata da Amado tramite strumenti ninja scientifici, è sicuramente temibile e presenta una abilità chiamata Senrigan. Daemon ha lo stesso livello di potere.

Oltre ai due ninja di cui parliamo nel presente articolo, non bisogna dimenticare Code. Questo personaggio è molto più pericoloso dei due grazie al suo Karma Bianco. Ora che ha reclutato Eida, e presto anche Daemon, al suo fianco, tra i fan c’è molta curiosità ciò che questo trio potrà fare contro il Villaggio della Foglia.

Gli episodi più recenti di Boruto sono disponibili su Crunchyroll e sono visibili sottotitolati in italiano.

Per quanto riguarda il manga, al momento è in corso l’arco narrativo che vede Kawaki in azione e determinato a risolvere a modo suo la situazione con Boruto.