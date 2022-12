Boruto: svelati nuovi dettagli sulle origini del potere di Ada

Boruto: Naruto Next Generations approfondisce il mistero di Ada e dei suoi poteri, nell’ultimo capitolo del manga. Questo personaggio, al momento, insieme a Daemon si trovano nel Villaggio della Foglia. Naruto e in particolare Shikamaru sta cercando di capire come gestire i loro poteri di livello superiore. Nel frattempo, Boruto ha combattuto una battaglia interna con Momoshiki Otsutsuki, desideroso di scoprire la vera fonte di una delle abilità più pericolose di Ada: il suo potere di fascino.

Le pagine finali del capitolo 76 di Boruto, mostrano Momoshiki apparentemente scoprire la vera fonte del potere del fascino di Ada, senza però rivelarlo a Boruto.

Mentre Ada viene interrogata dai leader del villaggio, Boruto sperimenta il fenomeno di avere i suoi pensieri “connessi” con quelli di Momoshiki. Quindi è puramente per caso che Boruto intercetta Momoshiki nel momento in cui rintraccia la fonte del potere del fascino di Ada. Quando Momoshiki sorprende Boruto a “intercettarlo”, immediatamente impedisce al giovane shinobi di ottenere risposte sul potere della sorella di Daemon.

Come affermato, gli ultimi capitoli di Boruto ci hanno lanciato una grande quantità di rivelazioni. Abbiamo avuto modo di parlare di Shibai Otsutsuki, così come dello “Shinjutsu“, le tecniche jutsu di livello divino che Amado ha rubato per rendere il potere di Ada, Daemon e Code ineguagliabile.

Tuttavia, mentre poteri come la chiaroveggenza di Ada provengono dal Shinjutsu, il suo potere di fascino non ha la stessa origine.

Si può teorizzare che il potere del fascino dell’ex componente dei Kara sia una sorta di strumento ninja scientifico. Tuttavia il fatto che Momoshiki sembri riconoscerlo fa sembrare che ci sia qualcosa di più in questo.

Ancora una volta gli ultimi archi di Boruto hanno fatto molta più chiarezza su alcune ombre legate allo sequel. Aspetti come la vera identità degli Otsutsuki, la loro provenienza, qual è il loro scopo e come funziona la loro tecnologia avanzata, hanno ricevuto molto più spazio ora piuttosto che nella serie Naruto Shippuden. Questo ulteriore aggiornamento conferma che ci sono altre fonti di potere che caratterizzano il mondo dei ninja.

