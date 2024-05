L’Attacco dei Giganti: svelato lo sketch iniziale del one-shot di Levi

Il manga e l’anime de L’Attacco dei Giganti si sono conclusi e la storia nata dalla mente del geniale mangaka, Hajime Isayama non potranno che rimanere indelebili nei cuori dei fan. Ma il mangaka recentemente ha reso felici tutti gli appassionati rivisitando non solo il mondo da lui creato, ma approfondendo il passato di uno dei personaggi preferiti dai fan. Stiamo parlando del one-shot intitolato L’Attacco dei Giganti: Bad Boy che racconta la storia dei primi anni del Capitano Levi. Questo ha mostrato quanto abbia sofferto il Capitano, in seguito diventato uno dei soldati più forti di Paradis. E Isayama ha pubblicato una nuova illustrazione incentrata sul futuro, dando ai fan un’idea di cosa sta facendo Levi.

Nonostante le gravi ferite riportate a causa di Zeke e dello scontro finale contro Eren, il capitano Levi è riuscito a sopravvivere miracolosamente. Ricordiamo che questo è un vero e proprio miracolo solo per il fatto che Levi ha combattuto con un occhio e alcune dita delle mani mancanti. Ma anche con questo deficit, Levi ha comunque colto l’occasione per prendere parte alla lotta per assicurarsi che il nuovo Titano Fondatore non distruggesse il mondo. Dopo la battaglia, Levi da’ il suo ultimo addio in lacrime ai suoi compagni caduti e apparentemente vive una vita pacifica.

Al momento non ci sono possibilità di vedere un sequel ufficiale de L’Attacco dei Giganti, visto che Hajime Isayama non è disposto a creare nuove storie sull’amato franchise. Tuttavia i fan ricorderanno il finale de L’Attacco dei Giganti, che ha sicuramente fatto credere a molti di loro che un seguito fosse possibile. Dopo la morte di Eren, il manga infatti ha mostrato l’evoluzione e lo sviluppo del mondo molti anni dopo, con un misterioso bambino che scopre il luogo in cui riposa Jaeger. In un certo senso il sacrificio di Eren si è rivelato inutile, e questo era il messaggio che Isayama voleva fortemente lanciare.

Fonte – Comicbook