Dragon Ball Super a quanto pare ha già chiuso l’arco narrativo con al centro Goten e Trunks, dove questi ultimi nelle vesti di Saiyaman X1 – X2 hanno difeso la Terra durante l’assenza di Goku e Vegeta dalla minaccia del Dr. Hedo e i suoi androidi.

Come ben sapete questa saga doveva portare il manga all’interno della timeline ufficiale dell’anime e viceversa, e quindi automaticamente quest’ultima fungeva da prequel agli eventi del film; quindi prima di Cell Max, Gohan Beast e via discorrendo.

Con il capitolo 90 appena pubblicato vediamo la conclusione di questa mini saga a quanto pare, forse durata veramente il giusto con il senno di poi. L’intenzione di Toyotaro e Toriyama a quanto pare prevedere l’adattamento degli eventi del film all’interno della serializzazione ufficiale.

Come ogni arco narrativo che si rispetti, anche in questo caso possiamo vedere i protagonisti affrontare il villain della situazione, in questo caso Dr. Hedo, mettendo fine ai suoi intenti di conquista e distruzione. Come ben sappiamo il nipote del Dr. Gelo avrà un ruolo rilevante all’interno del lungometraggio animato.

Dragon Ball Super: come si chiude la minisaga di Goten e Trunks?

La battaglia pone Goten e Trunks all’interno dei piani del pericoloso scienziato, intento a studiare i due Saiyan per portare a termine i suoi progetti intenti alla sconfitta/conquista della Terra. I figli di Goku e Vegeta evitano tutto questo e tramite uno scontro devastante conducono Hedo all’arresto.

Se ben ricordate all’interno del film troviamo questo personaggio in galera inizialmente, dove solo successivamente, tramite l’attuazione di un piano malvagio viene rilasciato. Tutto questo porterà alla creazione di Gamma 1 e Gamma 2, esemplari palesemente ispirati a Goten e Trunks.

Nel fare la cosa giusta i due ragazzi donano al Dr. Hedo dell’ottimo materiale per quanto riguarda il suo progetto intento alla creazione di due nuovi Androidi, colonne portanti del nuovo film del franchise di Dragon Ball Super.

Cosa ne pensate di questa mini saga? Dai prossimo capitoli avremo quindi una rivisitazione degli eventi visti nel lungometraggio. Tutto lo abbiamo riportato tramite Comic Book, ricordandovi che il capitolo 90 è disponibile su MangaPlus.

Fonte Comic Book – Manga Plus