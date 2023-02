Pokémon: la nuova serie anime introdurrà un nuovo Pikachu

Come ampiamente riportato precedentemente, la serie Pokemon è pronta a tornare ad aprile con una nuovo anime che escluderà però sia Ash Ketchum che Pikachu. I due protagonisti si preparano ad abbandonare il loro ruolo di protagonisti dopo aver conquistato il titolo di campioni del mondo.

La nuova serie anime dei Pokémon debutterà il 14 aprile 2023 e il famoso duo protagonista da 25 anni cederà il suo posto a due nuovi allenatori e a tre nuovi starter. Ma oggi abbiamo il piacere di riportare una novità molto importante che riguarda proprio il tanto amato roditore elettrico giallo. Infatti Pikachu sarà presente nel prossimo viaggio di Liko e Roy, tuttavia non sarà quello di Ash. Quindi un nuovo Pikachu debutterà ad aprile.

Per di più, The Pokemon Company ha svelato una nuova immagine che lo ritrae in compagnia di un nuovo allenatore. Quest’ultimo si chiama Friede e farà il suo debutto dopo gli ultimi episodi della serie speciale di Ash. Friede sarà accompagnato da un Pikachu diverso. Prima di fornire una descrizione più dettagliata, l’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale anipoke_PR. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere dai design dei due nuovi personaggi, il nuovo Pikachu indossa un cappello da capitano e si chiamerà “Capitano Pikachu“. Friede e il Capitano Pikachu saranno alleati di Liko e Roy nella loro ricerca.

Parlando del Capitano Pikachu e del suo allenatore, Friede, il vicepresidente del marketing di The Pokemon Company International ha parlato dell’influenza del Pokémon elettrico sulla serie e del futuro dell’anime.

“Con l’espansione e l’evoluzione del mondo dei Pokémon, i fan potranno intraprendere un nuovo viaggio di azione, avventura e amicizia attraverso gli occhi di personaggi unici come Friede e il Capitano Pikachu“, ha annunciato il vicepresidente.

Da 27 anni, Pikachu ha rappresentato il franchise Pokémon. Sicuramente si è trattata di una mossa strategica per non eliminare completamente un volto così iconico, nonostante agirà in una veste diversa. Ma così facendo, rimarrà l’icona del brand.

L’attuale stagione speciale dell’anime intitolata Pokemon: Aim To Be A Pokemon Master, vede Ash e Pikachu riunirsi con tantissimi volti familiari. Mentre il futuro di Ash è incerto, la serie fa in modo di salutarlo affettuosamente dopo il coronamento del suo sogno.