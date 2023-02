Star Comics annuncia il romanzo di One Piece Film: Red in Italia

One Piece ha raggiunto tantissimi traguardi incredibili nel corso degli anni sia tramite il manga che l’adattamento animato. Vista la fama che ha raggiunto in tutto il mondo, i lettori sono molto attenti a ogni novità che riguarda la serie scritta e disegnata da Eiichiro Oda. E infatti oggi abbiamo una grossa novità che nessun fan potrà perdersi.

Infatti Star Comics ha annunciato, direttamente dalla propria pagina facebook ufficiale il romanzo dell’ultimo lungometraggio intitolato One Piece Film: Red – Romanzo. Tutti gli appassionati potranno acquistarlo a partire dal 1 marzo in tutte le fumetterie italiane.

Tutti coloro che sono interessati potranno aggiungere una copia del romanzo alla lista dei desideri direttamente sul sito di Star Comics seguendo questo link. In alternativa si potrà preordinare cliccando qui. Il prezzo del romanzo sarà di 15,00€. Inoltre il romanzo di One Piece Film: Red sarà accompagnato da un miniposter a colori.

Si tratta del quindicesimo lungometraggio della serie di Oda e ha raggiunto un record importante al botteghino confermando il pieno coinvolgimento degli appassionati. Non a caso è rimasto in testa ai botteghini giapponesi per ben undici settimane di fila e si è affermato come il film più redditizio dell’anno in Giappone.

One Piece Film: Red è diretto da Gorō Taniguchi e prodotto da Toei Animation e ha debuttato in Giappone l’6 agosto mentre in Italia l’1 dicembre del 2022.

Questo lungometraggio si concentra principalmente su Shanks il Rosso, uno dei quattro Imperatori ma soprattutto colui che ha spinto Rufy a prendere il mare. Una delle novità più interessanti che caratterizzano il film è la presenza della figlia di Shanks, ossia Uta. Questo personaggio ha debuttato per la prima volta sul grande schermo ed è famosa per la sua voce quasi divina che attira tantissimi ai suoi concerti.

Per questo progetto Eiichiro Oda ha svolto un ruolo molto importante, operando come produttore esecutivo e occupandosi del design di tutti i personaggi.