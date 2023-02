Demon Slayer: To the Swordsmith Village, il film sarà classificato “R-Rating”

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è ormai arrivato alla sua terza stagione, e dopo l’annuncio ufficiale del film (e il suo successo incredibile in Giappone) scopriamo che fuori dal territorio nipponico il lungometraggio sarà classificato “R-Rating”, quindi sarà vietato a un pubblico di minori, per via delle sue sequenze altamente violente.

La conferma arriva tramite Comic Book dove all’interno leggiamo un post Twitter di @ERCboxoffice che conferma questo “bollino rosso” per quanto riguarda la distribuzione fuori dalla terra natia. Al momento questo avviso riguarda solamente gli Stati Uniti, ma a breve dovrebbe essere confermato anche per l’Italia.

Come accennato negli articoli scorsi il film che fa da preludio alla terza stagione arriverà anche nelle sale nostrane, anche se al momento non abbiamo ancora una data ufficiale.

Questa classificazione di certo non sorprende, visto che alla fine la violenza di Demon Slayer è molto nota a tutto il pubblico.

Crunchyroll's latest subbed & dubbed, DEMON SLAYER: Kimetsu No Yaiba – To The Swordsmith Village, is rated R: violence and bloody images. — Exhibitor Relations Co. (@ERCboxoffice) February 23, 2023

L’ultimo film di Crunchyroll doppiato e subbato, DEMON SLAYER: Kimetsu No Yaiba – To The Swordsmith Village, è classificato R: violenza e immagini cruente.

Queste in alto sono le parole descritte all’interno del post discusso in questa sede, che conferma quanto visto con il lungometraggio animato Demon Slayer: Mugen Train, anch’esso classificato con il “R – Rated” per gli stessi motivi descritti con la pellicola dedicata a questa terza stagione.

Demon Slayer: To the Swordsmith Village è classificato PG-12 in Giappone, quindi vuol dire che i minori di 12 anni devono essere accompagnati dai genitori nel caso vogliano accomodarsi in sala.

Negli Stati Uniti e anche in Italia in realtà l’equivalente per questo sarebbe PG-13, ma come accennato la classificazione del nuovo film è maggiore di questa citata, quindi in pratica è proprio vietato ai minori.

Nonostante si tratti di uno shonen alla fine il pubblico per Demon Slayer deve essere comunque maggiore di 17 anni, per via delle sue scene violente e delle tematiche annesse alla storia di Tanjiro e gli altri, spesso troppo toccanti e pesanti anche per un pubblico di adulti, senza dubbio. Cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento?

