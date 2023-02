One Piece – Netflix: il live-action conferma un componente della ciurma di Shanks

One Piece è pronto a sorprendere l’intero fandom con il primo adattamento live-action di Netflix, pronto a debuttare quest’anno. Di sicuro si tratta di un progetto molto atteso in quanto tutti gli appassionati di tutto il mondo potranno vedere Rufy e gli altri componenti della ciurma di Cappello di Paglia nel mondo reale.

In merito ai personaggi che saranno interpretati da attori veri e propri, oggi abbiamo il piacere di riportare che un personaggio vicino a Shanks sarà presente nel live-action. A dirla tutta è molto vicino a uno dei membri della ciurma di Rufy, ossia Usopp. Infatti si tratta di suo padre, Yasopp e si unirà a questo nuova produzione.

Tra Yasopp e Usopp ci sono più similitudini che differenze, ma quella più importante è che entrambi sono due cecchini infallibili.

In base alle gesta raccontate su Yasopp la sua mira era ancora più precisa di quella di suo figlio. Non a caso fa parte della ciurma di uno dei quattro Imperatori del Mare, Shanks il Rosso. Lo stesso pirata che ha alimentato il desiderio di Rufy di prendere il mare ma che lo ha accidentalmente permesso di mangiare il frutto del diavolo.

Per quanto riguarda il nome dell’attore che quindi interpreterà Yasopp nel live-action di Netflix, si tratta di Stevel Marc.

Stevel Marc has confirmed on his CV he will be playing Yasopp in the One Piece Live Action pic.twitter.com/2Tfq8QuKrF — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) February 23, 2023

Al momento, non abbiamo modo di riportare una data di uscita ufficiale per questo adattamento live-action di One Piece. Un altro punto è che non sono stati resi disponibili alcuni video o trailer che mostrassero novità o un assaggio circa quello che i fan potranno guardare.

La curiosità è sicuramente molto forte ma non mancano tutti gli appassionati della serie scettici sul risultato del prodotto. Questo perché tantissimi adattamenti live-action degli anime non hanno goduto della migliore reputazione in passato. E se si parla di One piece allora chiunque avrebbe delle grandi aspettative da parte di Netflix.

Quindi sarebbe sicuramente un grandissimo traguardo se il servizio di streaming più famoso di sempre riuscirà a soddisfare tutte le aspettative dei fan e a ben riportare sul piccolo schermo le vicende raccontate nel manga.

Fonte Comicbook