One Piece: il live-action di Netflix farà il suo debutto nel 2023!

Il tanto atteso live-action di One Piece farà il suo debutto nel 2023!

Oggi abbiamo il piacere di riportare il periodo di uscita ufficiale del primo live-action in assoluto della serie scritta e disegnata da Eiichiro Oda. Quindi il viaggio di Rufy e dalla sua ciurma, interpretati da attori in carne ed ossa, comincerà quest’anno!

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Come sarà possibile vedere di seguito questa notizia è accompagnata da due key visual. Ecco riportati i contenuti:

ONE PIECE's Netflix Live Action Key Visual. The adaptation is set to premiere in 2023. https://t.co/e2JzZ5SiW4 pic.twitter.com/Bc9UwU0Z5g — Shonen Jump News (@WSJ_manga) January 30, 2023

ONE PIECE's Netflix Live Action New Key Visual. The adaptation is set to premiere in 2023.https://t.co/tiZHsrqsOp pic.twitter.com/btqHmvaa2x — Shonen Jump News (@WSJ_manga) January 30, 2023

Finalmente quindi, tutti gli appassionati delle avventure di Rufy potranno guardare il primo live-action di One Piece quest’anno. Anche se al momento non ci sono ulteriori informazioni più precise, si tratta di un evento importante. Chiaramente saremo pronti a riportare ulteriori aggiornamenti quindi continuate a seguirci.

Ricordiamo che la serie è prodotta da Netflix, Tomorrow Studios e Shueisha, che pubblica anche il manga e sarà presentato in anteprima su Netflix. Il mangaka, Eiichiro Oda, ha ricoperto il ruolo di produttore esecutivo per la serie insieme al CEO di Tomorrow Studios. In base alle informazioni che abbiamo in nostro possesso, la serie inizierà con la saga di East Blue.

Di recente abbiamo anche riportato che lo showrunner, Matt Owens, ha confessato che il numero degli episodi del live-action sarà dieci.

Nel novembre 2021, il cast principale che avremo modo di vedere in azione quest’anno è stato rivelato tramite una serie di poster da ricercati. Di seguito elenchiamo i nomi degli attori e del personaggio che interpreteranno:

Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Rufy ;

; Mackenyu nei panni di Roronoa Zoro ;

; Emily Rudd nei panni di Nami ,

, Jacob Romero Gibson nei panni di Usopp ;

; Taz Skylar nei panni di Sanji.

A marzo 2022, Netflix ha aggiunto al cast Morgan Davies nei panni di Koby, Ilia Isorelýs Paulino interpreterà Alvida, Aidan Scott sarà Helmeppo, Jeff Ward nei panni di Buggy, McKinley Belcher III nei panni di Arlong, Vincent Regan sarà Garp e Peter Gadiot sarà Shanks.

Le riprese principali sono iniziate il 31 gennaio e terminate il 22 agosto 2022. Parte delle riprese si sono svolte a Città del Capo, in Sudafrica, presso i Cape Town Film Studios.