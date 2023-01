One Piece: lo showrunner del live-action svela il numero degli episodi

One Piece è il manga Shonen che detiene una serie innumerevole di record, a cominciare dalla sua longevità. Nonostante siano passati più di 20 anni dal suo debutto, la serie di Eiichiro Oda riesce sempre a sorprendere i fan con contenuti imperdibili. E se c’è ancora una tipologia di contenuto che manca, alla si tratta del live-action. Non a caso oggi abbiamo il piacere di riportare alcuni aggiornamenti rilasciati direttamente dallo showrunner del live-action che arriverà su Netflix.

Netflix ha dimostrato di puntare tantissimo su anime e live-action ad essi ispirati e sicuramente tutti i fan sono impazienti di scoprire più dettagli sulla serie Netflix di One Piece che porterà Rufy e i suoi compagni di viaggio nel “mondo reale” per la prima volta.

Sebbene non siano trapelati trailer o filmati, lo showrunner Matt Owens ha rilasciato alcune nuove informazioni per tutti i fan.

Secondo quanto riferito, la prima stagione dell’adattamento di One Piece avrà una durata di dieci episodi, per i quali, ricordiamo, Eiichiro Oda svolge la funzione di produttore esecutivo della serie. Quindi il mangaka ha voce in capitolo sulla serie televisiva.

Questa infatti sembra che coprirà le vicende della Saga dell’East Blue, ossia l’arco iniziale del manga. Questo ha visto Rufy unire per la prima volta la sua ciurma. Dunque i fan rivedranno questi momenti con attori in carne ed ossa.

Ci saranno Usopp, Nami, Sanji e Zoro ad unirsi al loro capitano ambizioso.

In una nuova intervista, lo showrunner Matt Owens ha confessato che non vede l’ora che gli spettatori assistano alla versione live-action della scena in cui Nami implora l’aiuto di Rufy nello scontro contro Arlong.

Inoltre, Owens ha colto l’occasione per sottolineare che adesso sono tutti diventati fan del manga dopo aver lavorato al live-action.

La scena che lo showrunner vuole tanto che gli appassionati vedano è tra le più iconiche della serie. Infatti quello è un momento cruciale nello sviluppo del rapporto di Rufy e Nami. Questo perché inizialmente la navigatrice capisce finalmente che Rufy non è assolutamente come i pirati che hanno ucciso la sua vera famiglia e solo con lui può tornare libera.

Rufy poi risponde alla sua richiesta di aiuto posandole in testa il suo cappello di paglia, proponendosi di sconfiggere Arlong.

Fonte – Comicbook