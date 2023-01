Cowboy Bebop: l’anime doveva avere un titolo diverso secondo Watanabe

Cowboy Bebop è una delle serie anime più apprezzate di sempre, e nonostante questo il live action Netflix è stato un disastro completo, specie se consideriamo che è stato cancellato dopo la prima stagione.

Shinichiro Watanabe, regista e produttore dell’anime cult ha detto la sua a Forbes, rivelando il titolo iniziale che doveva avere l’anime in questione, insieme a tanti altri aneddoti riguardanti il passato della produzione delle avventure con al centro Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine e Radical Ed.

Watanabe inizialmente ha parlato del successo della sua opera, confermando anche la sorpresa di quest’ultimo verso l’enorme successo tra pubblico e critica: “Sicuramente il successo di Cowboy Bebop è stato superiore di gran lunga a quello previsto, specie se consideriamo che gli anime non erano tanto mainstream fuori dal Giappone.

Un’eccezione alla regola fu senza dubbio “Akira”, e ancora oggi mi chiedo come sia stato possibile tutto il successo dietro il mio anime. Sarà stato per la profondità della storia oppure per le grandi musiche inserite al suo interno, probabilmente una formula vincente verso gli occidentali.”

Cowboy Bebop: come doveva intitolarsi originariamente?

Sempre nella chiacchierata con Forbes Watanabe ha discusso anche del titolo originale che avrebbe dovuto avere l’anime, ovvero “Shooting Star Bebop”, cambiato successivamente dopo alcuni problemi di “copyright, marchi” e via discorrendo.

“Durante le prime fasi avevamo deciso di chiamarlo Nagareboshi Bepop, o Shooting Star Bebop, ma abbiamo deciso di togliere il titolo per alcuni problemi con dei marchi e nomi già esistenti.

Abbiamo pensato che la vicenda con al centro i cacciatori di taglie potevano considerarsi dei “Cowboy” e facendo due più due siamo arrivati al titolo che conoscete oggi. In realtà, è stata Keiko Nobumoto ad avere l’idea di chiamare i cacciatori di taglie “Cowboy”, io e gli altri ci siamo solo accodati”.

Ovviamente trattandosi di un’anime cult è difficile valutare quale dei titoli proposti siano giusti, e anche se il primo citato da Watanabe era interessante, “Cowboy Bebop” è stato reso grande a partire dal titolo, e questa dichiarazione rimane solamente un felice e interessante aneddoto. Voi cosa ne pensate del primo titolo dell’anime?

Fonte Forbes