Chainsaw Man: quando verrà annunciata la seconda stagione?

Chainsaw Man ha avuto un successo incredibile di pubblico e critica, e nonostante l’esplosione del manga l’anime ha sempre fatto la sua parte, come spesso accade con le opere nipponiche. MAPPA ha prodotto la prima stagione animata ottenendo un apprezzamento “esplosivo”, e proprio per questo la seconda stagione è quasi d’obbligo.

Più o meno, anche basandoci sulle altre opere del genere ci vogliono circa 2 o 3 anni prima dell’annuncio o la messa in onda di una nuova stagione, e molto probabilmente anche con Chainsaw Man sarà così. Infatti se lo studio di animazione non cambia i ritmi sono spesso brevi da questo punto di vista, salvo complicazioni ovviamente.

One Punch Man è assente dalle scene anime da ormai qualche anno, ma molto probabilmente è per via della poca organizzazione per quanto riguarda lo sviluppo delle animazioni, insieme alla guerra riguardante lo studio da scegliere per tale missione.

Insomma, alla fine della fiera la seconda stagione di Chainsaw Man stando a un leak dedicato, sarà annunciata nel corso della primavera del 2023, con un’uscita prevista per la fine dell’anno successivo. Molto probabilmente dato il successo, gli “addetti ai lavori” stanno già lavorando alla seconda serie, anche se non abbiamo ancora conferme.

Chainsaw Man, il leak che conferma la seconda stagione per il 2024

Il leak sostanzialmente discute di un evento che si terrà il 20 maggio del 2023 denominato Chainsaw Man Festival appunto, dove saranno presenti i membri del cast vocale alcuni addetti della produzione.

Proprio in quell’occasione potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale della seconda stagione, magari con un trailer o un’immagine dedicata, come fatto in precedenza con la prima stagione dell’anime tratto dal manga di Fujimoto.

Come già anticipato l’uscita ufficiale dovrebbe essere prevista circa un anno dopo, con un’inclinazione volta al periodo autunnale, così come successo con la strabiliante prima produzione. Senza ombra di dubbio arriverà questo “sequel” visto l’enorme successo di Chainsaw Man.

Voi cosa ne pensate di questo leak? Due anni di attesa per una nuova serie di certo non sono tanti ma anzi, considerando altri ritmi MAPPA è davvero a cavallo, specie se consideriamo gli altri franchise da trasporre in anime.

Fonte Twitter