Chainsaw Man: una teoria ipotizza l’identità del Diavolo della Morte

Chainsaw Man ha riscosso un successo molto importante con la prima stagione animata, che si è conclusa alla fine del 2022. Il manga al momento si trova nel pieno della sua seconda parte e in questo articolo vogliamo riportare una teoria che ipotizza quale sia l’identità di un Diavolo disegnato da Tatsuki Fujimoto.

Chiaramente ora gli appassionati si stanno riversando sul manga, dopo la conclusione della prima stagione anime.

Prima di proseguire, è nel nostro interesse avvertire i lettori che in questo articolo seguiranno alcuni spoiler. Dunque per coloro non interessati, l’ideale sarebbe non proseguire oltre.

La seconda parte di Chainsaw Man ha dato molto ai lettori di riflettere dal suo debutto. Da Yoru a Yoshida, il debutto del Diavolo Guerra è stato determinante, e ora è emersa una nuova teoria riguardante il quarto cavaliere.

La teoria nasce dalle vicende presenti nel capitolo più recente, dove Yoshida fa qualcosa di piuttosto sorprendente. Infatti riesce a far apparire il Devil della Morte, abbastanza raro in Chainsaw Man, ma i fan hanno notato che Yoshida avrebbe fatto riferimento al diavolo in un modo diverso.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider CSPerfectShot. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

So Yoshida gestures says “She-noo” in Japanese sign language interesting pic.twitter.com/4ZwViqLtoN — ۟ (@CSPerfectShot) January 11, 2023

Come si può vedere sopra, si prende in esame Yoshida. Collegando i movimenti delle sue mani presenti in questa tavola, si può notare che il personaggio compone una parola attraverso il linguaggio dei segni giapponesi. La traduzione di questo linguaggio dei segni corrisponde a “morire” o “morte“. Chiaramente questo suscita sospetti tra i lettori.

Attualmente, sappiamo che in Chainsaw Man il Diavolo della Morte è l’ultimo dei quattro cavalieri. Abbiamo parlato degli altri tre già noti, ossia Makima, il cosiddetto Diavolo del Controllo, Yoru il Diavolo della Guerra e infine il Diavolo della Carestia. Quindi ora manca solo il Diavolo della Morte.

Ora possiamo provare a immaginare che, in base a questa teoria, Yoshida rappresenti l’identità dell’ultimo Diavolo dei quattro cavalieri. Sappiamo che l’uomo è un assassino e questo ultimo aggiornamento sembra anche anticipare un legame tra Yoshida e il Diavolo della Carestia. Quindi, stando a tutti questi indizi, i lettori dovranno cercare di tenere sotto controllo proprio Yoshida.