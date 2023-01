Pokémon: il franchise festeggia i 1.008 Pokémon in un nuovo video

Pokémon è un brand amato e apprezzato in tutto il mondo e come se non bastasse quest’ultimo si è diramato sempre in diversi campi come ad esempio i manga, gli anime, i giochi di carte, i peluche, gadget e i videogiochi, anche se quest’ultimo è la sua origine, vista la natura del franchise composta prima da “pixel” e poi da tutto il resto.

Nel corso della sua carriera il franchise ha sempre posto al suo pubblico nuove creature, e grazie al progredire del suo volto videoludico, anche se con alti e bassi, sono sempre arrivati personaggi nuovi, che a oggi toccano quota 1.008. Un traguardo veramente importante per il brand, che a quanto pare ha ancora da dire su questo.

Come leggete dal titolo per l’occasione è stato pubblicato sul canale ufficiale YouTube del franchise un video commemorativo di circa 8 minuti, dove si ripercorre tutta la storia di questi simpatici “mostriciattoli” noti in tutto il mondo. Si parte dai videogiochi in bianco e nero fino alle ultime generazioni apparse su Nintendo Switch.

Come accennato il video si apre con i primissimi videogiochi arrivati per Game Boy in Giappone nel 1996, ovvero Oro e Argento. Così come potete visionare in calce in questi due videogiochi si iniziava con la prima generazione, dato che abbiamo la possibilità di vedere il personaggio scegliere tra Squirtle, Charmender e Bulbasaur.

Piano piano che il video va avanti aggiorna il suo counter dedicato al conteggio dei Pokémon, come accennato arrivato ormai al migliaio, numero destinato solamente a crescere. Sicuramente è emozionante il tutto, specie se consideriamo le numerose generazioni legate a questo genere di videogiochi, ancora oggi tanto amati.

Oltre questo abbiamo anche una panoramica delle diverse console Nintendo, dato che questi ultimi sono usciti su dispositivi leggendari come il Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance e Game Boy Advance SP. Successivamente è arrivato il Nintendo DS nelle sue varie versioni, fino ad arrivare all’attuale Nintendo Switch.

Un traguardo davvero incredibile per un video commemorativo molto ma molto interessante. Voi avete una generazione preferita?

Fonte ANN – YT Official