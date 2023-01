One Piece RED riceve un premio importante per le sue musiche

One Piece RED è stato sicuramente in successo in tutto il mondo, e grazie alla distribuzione italiana abbiamo avuto modo di vederlo anche in terra nostrana prima nella sua versione sottotitolata e poi doppiata.

Fin dai suoi primi trailer abbiamo avuto modo di notare l’importanza della musica all’interno del lungometraggio, che manco a dirlo ha recentemente ricevuto un premio importante per quanto riguarda questo ambito.

Il Japan Academy Film Prize ha espresso il suo giudizio a proposito dell’assegnazione di due premi speciali attribuiti al lavoro fatto dalle eccellenze nipponiche per quanto riguarda le produzioni del Paese del Sol Levante, e per questo il team che ha prodotto le musiche del quindicesimo film di One Piece ha ricevuto il Distinguished Service Award.

Così come riporta Crunchyroll e il Twitter ufficiale del film anime, il suddetto premio onora il singolo o il gruppo che tramite il loro talento riescono a dare un tocco unico a questo genere di prodotti, donando così anche un enorme mano per quanto riguarda gli incassi al box office.

La commissione inerente a questo genere di manifestazioni ha ritenuto quindi, che la squadra dietro le musiche di One Piece RED abbia contribuito agli incassi totali del film, oltre alla qualità totale in generale.

One Piece RED, un film dalle musiche straordinarie

Il post Twitter ufficiale si complimenta con il team, confermando la vincita di questo importante riconoscimento per il film tratto da uno dei franchise più importanti al mondo:

Oltre One Piece anche il creator che si è occupato degli sfondi del nuovo film di Doreamon, Shohei Kawamoto ha ricevuto un premio speciale della categoria Association.

Anche il regista del film Lupin III: Farewell to Nostradamus è stato riconosciuto con il premio Special Merit, insieme al regista e sceneggiatore Kazuki Omori con un premio speciale postumo nella categoria Chairman.

Insomma, il Giappone non si tira mai indietro quando si tratta di riconoscere i meriti delle opere tratte dagli anime più famosi creati dalla loro terra, spesso fautrice di storie incredibili e impattanti come possono essere Lupin, One Piece, Dragon Ball e davvero tanti altri.

Cosa ne pensate della musica di “RED”?

