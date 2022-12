One Piece Film: Red: Oda vorrebbe fermare la proiezione del film il prima possibile

One Piece ha recentemente colpito tutti gli appassionati del franchise con l’uscita del quindicesimo lungometraggio intitolato One Piece: Film: Red. Tutti siamo consapevoli di quanto successo abbia riscosso al botteghino e di quanti record sia già riuscito a infrangere. Tuttavia Eiichiro Oda, il celebre mangaka delle avventure di Rufy, avrebbe recentemente rilasciato un messaggio particolare secondo il quale vorrebbe sospendere al più presto la proiezione del film il prima possibile.

Questa intenzione è motivata attraverso un messaggio rilasciato dal mangaka stesso e dal suo team. Oda preferirebbe fermare la proiezione del film il prima possibile perché ritiene che non sia una buona idea continuare a lasciarlo sul palinsesto solo per generare soldi. Per questo motivo importare dunuqe, in Giappone il film presto non sarà più trasmesso.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Orojapan1. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE

While One Piece Film Red is still in Japanese theaters, Oda recently published a message in which he and his team think it's not a good idea to drag out the release of the film just to generate money and decided that its release would stop in the near future. pic.twitter.com/L76tuxZUfP

— OROJAPAN (@Orojapan1) December 16, 2022