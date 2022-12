One Piece: Oda ha deciso di rendere canonica l’amicizia tra Rufy e Uta

One Piece Film: Red è il film più recente della serie di Oda che ha fatto il suo debutto in Italia il 1° dicembre.

A quanto sembra, stando alle parole dello sceneggiatore del film, Tsutomu Kuroiwa, Oda stesso ha avuto l’idea di rendere l’amicizia d’infanzia tra Uta e Rufy canonica. Così facendo il mangaka ha introdotto un personaggio molto interessante legato non solo a Capello di Paglia ma a Shanks il Rosso.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

One Piece Film RED scriptwriter Tsutomu Kuroiwa confirms it was Oda's idea to make Uta be Luffy's childhood friend in canon pic.twitter.com/Wy1MwgGuUj

