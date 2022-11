One Piece: Uta ha già fatto la sua comparsa nel manga?

One Piece ha introdotto moltissimi personaggi nel corso della sua lunga storia e alcuni di questi sono ancora inesplorati e avvolti nel mistero. Al momento nel manga sta affrontando il suo arco narrativo finale che vede Rufy e la sua ciurma su una nuova isola, ossia l’isola di Egg Head. Qui gli appassionati hanno avuto modo di scoprire molti più dettagli su Vegapunk, anche se la sua reale identità rimane un mistero.

Tra i personaggi di cui si sa ancora poco rientra sicuramente Shanks. L’Imperatore del Mare non si mostra molto spesso nel manga e dunque è difficile capire le sue intenzioni e soprattutto che tipo di relazioni intrattiene.

Oggi in questo aggiornamento vogliamo parlare di un personaggio che è molto vicino proprio a Shanks. Parliamo di sua figlia Uta, la quale probabilmente avrebbe già fatto la sua comparsa nel manga, come Eichiiro Oda stesso ha confessato in una recente intervista.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_NEWS2022. Di seguito ne riportiamo l’aggiornamento in cui è possibile guardare la tavola del manga in cui si nota l’indizio:

#OnePieceFilmRed Eiichiro Oda confirmed in his interview today that the "shadow" character in One Piece Chapter 1055 is Uta which means that she appeared in One Piece Manga. pic.twitter.com/sbYrZiVRP4 — 𝑶𝑵𝑬 𝑷𝑰𝑬𝑪𝑬 𝑺𝑷𝑶𝑰𝑳𝑬𝑹 (@OP_NEWS2022) November 5, 2022

Come si può vedere il riferimento, secondo il quale Uta sarebbe comparsa nel manga, è legato al capitolo 1055. Il mangaka stesso ha confermato che l’ombra evidenziata sarebbe quella di Uta, la figlia di Shanks. Il capitolo 1055 è legato ai momenti conclusivi dell’arco di Wano in cui Shanks si trova vicino all’isola e interviene con il suo Haki per fermare l’attacco dell’ammiraglio Ryokugyu. Quest’ultimo era intenzionato a prendere la testa di Rufy, ma Momonosuke, Kin’emon e Yamato l’avevano contrastato.

Tuttavia non riuscivano a debellare la minaccia, così Shanks interviene. Durante il suo intervento è possibile dare un’occhiata ai suoi pensieri tra cui c’è Rufy da bambino e anche un’ombra. Quella è l’ombra di sua figlia Uta.

Per approfondire maggiormente il passato tra Shanks e Uta è possibile guardare il nuovo lungometraggio One Piece Film: Red, in cui i riflettori sono puntati su di loro. Il quindicesimo film darà il suo debutto in Italia a partire dal 1° dicembre di quest’anno.