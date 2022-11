The First Slam Dunk: il nuovo trailer dona una panoramica del film in CGI

The First Slam Dunk si è mostrato nel corso della giornata d’oggi con un nuovo trailer pubblicato direttamente da Toei Animation, la casa di produzione che appunto distribuirà il lungometraggio nelle sale giapponesi.

Il breve e conciso trailer è stato mostrato durante un evento della stessa Toei, dove appunto si è discusso del film confermandone anche l’uscita nelle sale nipponiche: 3 dicembre 2022. Come accennato anche nel titolo il film sarà in CGI, così come avvenuto anche con Dragon Ball Super: Super Hero.

Nonostante le aspettative basse del pubblico per quanto riguarda la tecnica di animazione, il film dedicato al longevo franchise shonen ha mostrato davvero un bellissimo risultato, e quindi vogliamo dare fiducia anche al prossimo film di Slam Dunk.

Detto questo la pellicola sembra essere promettente, e le prime immagini condivise da casa Toei sembrano rievocare lo stesso cuore originale di Slam Dunk, anche se tecnicamente il tutto ha fatto un passo avanti:

Oltre Inoue che ha scritto personalmente la sceneggiatura, troviamo anche il character designer/direttore dell’animazione Yasuyuki Ebara (Kabaneri of the Iron Fortress) e i direttori tecnici Katsuhiko Kitada (episodi di Attack on Titan, Major: Yūjō no Winning Shot), Naoki Miyahara (Digimon Adventure, Popin Q), Toshio Ōhashi (LayereD Stories 0) e Yū Kamatani (Looking for Magical DoReMi, Precure Super Stars!).

Daiki Nakazawa dirige la CG e Yūta Ogura produce la CG. Kazuo Ogura è il direttore artistico. Yota Tsuruoka dirige il suono insieme a Koji Kasamatsu. La squadra sembra essere davvero interessante a quanto pare. Il tutto arriva da ANN.

Il gruppo The Birthday eseguirà la sigla di apertura del film, mentre 10-FEET eseguirà la sigla finale “Dai Zero Kan”. Qualche nota si può ascoltare già nella clip pubblicata sopra. Inoltre sono state anche diffuse le voci che coroneranno le azioni dei personaggi principali della storia:

Shugo Nakamura nel ruolo di Ryota Miyagi

Jun Kasama nel ruolo di Hisashi Mitsui

Shin’ichirō Kamio nel ruolo di Kaede Rukawa

Subaru Kimura: Hanamichi Sakuragi

Kenta Miyake: Takenori Akagi

Voi cosa ne pensate? Siete fiduciosi di questo ritorno del capolavoro spokon per eccellenza?

Fonte ANN – Twitter