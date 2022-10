The First Slam Dunk: svelati nuovi dettagli sul film di Inoue

Slam Dunk è uno dei manga sportivi basati sul basket più amati e popolari di sempre e oggi riportiamo alcuni nuovi dettagli legati al nuovo film in arrivo intitolato The First Slam Dunk.

Il film basato sulla serie di Takehiko Inoue al momento si trova nella sua fase conclusiva e oggi riportiamo che la durata del film sarà di 2 ore e 4 minuti. L’aggiornamento appena riportato arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’Insider SugoiLITE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Anime Movie "THE FIRST SLAM DUNK" – Total runtime: 2 hours 4 minutes. The Movie is nearly wrapping up production. pic.twitter.com/0R39upyC1g — Sugoi LITE 😎 (@SugoiLITE) October 28, 2022

The First Slam Dunk è un film sportivo giapponese realizzato completamente in Computer grafica. Sarà diretto e scritto dal mangaka Takehiko Inoue, prodotto da Toei Animation e Dandelion Animation Studio. C’è da dire anche che il manga ha fatto il suo debutto nel 1990. Per questo molti degli appassionati non sono cresciuti in un periodo in cui non vi era la tecnica di animazione in computer grafica. Dunque ci potrà essere la possibilità che questa farà storcere il naso ad alcuni di questi. Tuttavia si tratta di un lungometraggio imperdibile che alla fine sorprenderà tutti.

Di recente il mangaka stesso ha rilasciato alcune dichiarazioni dicendo che fondamentalmente la sua passione e desiderio di raccontare ancora Slam Dunk è vivo dentro di sé e non avverte nessuna demotivazione.

Al momento non c’è una data di uscita del film ma stando a quanto sopra riportato The First Slam Dunk si trova nella fase finale.

Il successo di Slam Dunk, uno dei manga più celebri in Giappone e nel mondo, è determinato soprattutto dal fatto che ha significativamente contribuito alla diffusione e allo sviluppo del basket nella Terra del Sol Levante. Molti ragazzi hanno infatti iniziato a praticare questo sport dopo aver letto l’opera di Inoue. Lui stesso è da sempre un grande appassionato di pallacanestro e ha dedicato altri due suoi lavori a questo sport, ossia Real e Buzzer Beater.