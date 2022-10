Marvel: The Legendary Collection: Hachette Fascicoli lancia una nuova collezione

Hachette Fascicoli è pronta a lanciare la collana graphic novel che si chiamerà Marvel: The Legendary Collection. Si tratta di una vera e propria grande opportunità per tutti gli appassionati di graphic novel di collezionare una strepitosa collana che includerà i volumi inediti sul mondo Marvel.

Il prezzo speciale della prima uscita di “Spider-man: nuovi modi per morire” sarà di solo 1,99€. Questa arriverà in edicola il 28 dicembre e la collezione conterà 100 uscite.

Hachette Fascicoli darà la possibilità a tutti gli appassionati del mondo Marvel di leggere i racconti fondamentali che hanno definito i personaggi iconici Marvel. Questa nuovissima collezione di graphic novel è dunque più che imperdibile.

Marvel: The Legendary Collection è una guida indispensabile per un incredibile universo a fumetti caratterizzato dai migliori racconti di azione e avventura dei super eroi.

Questa collezione si impegna per portare tutti gli appassionati o i curiosi a intraprendere un incredibile viaggio verso le origini dei personaggi, gli eventi epici e i momenti più importanti. Tutti potranno scoprire in prima persona la storia dietro ogni storia proprio come è stata raccontata dai migliori creativi Marvel.

Inoltre ci sarà la possibilità di scoprire come i fumetti si collegano al più ampio Universo Marvel e ottenere gli studi dei design dei personaggi, varianti cover, matite originali e molto altro.

Coloro che collezioneranno tutti i volumi potranno scoprire che le coste degli stessi, se uniti, creeranno un epico schieramento dei più grandi personaggi dei fumetti. Si tratta di una composizione di Stephanie Hans, tra i migliori illustratori Marvel. Grazie alle sue bellissime tavole e alle copertine mozzafiato è diventata una delle firme più amate dai lettori.

Gli appassionati che decideranno di acquistare Marvel: The Legendary Collection con l’opzione di pagamento con addebito ricorrente su carta di credito o conto PayPal le spese di spedizione saranno gratuite. Per di più la consegna prevedrà un corriere per ogni invio.

Ci sarà un ulteriore omaggio, ossia il Notebook con segnalibro personalizzato Marvel Legendary Collection, insieme a tutti gli altri fantastici regali.