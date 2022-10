J-POP Manga a quanto pare ha annunciato a sorpresa alcuni prodotti davvero interessanti, confermando come sempre il loro amore verso il pubblico e il medium nipponico.

A un solo giorno dall’inizio di Lucca Comics & Games 2022, J-POP Manga gioca d’anticipo e con una live twitch a sorpresa annuncia sedici nuovi titoli del catalogo: dai grandi classici della Osamushi Collection The Crater, Atom Cat di Osamu Tezuka e Devil Lady di Go Nagai come dall’attesissimo Mononogatari, #DRCL – Midnight Children, Choujin X e tanto altro.

J-POP Manga, ecco gli annunci a sorpresa del Lucca Comics & Games 2022

In cale tutte le info degli annunci a sorpresa durante la live, insieme ad alcune immagini e la sinossi ufficiale delle prossime uscite della casa editrice:

Mononogatari

di Onigunsou

14 volumi – SERIE IN CORSO

Una storia d’azione soprannaturale in cui un agguerrito esorcista è costretto a convivere con gli spiriti che tanto odia! Quando uno spirito accede al mondo degli umani, può possedere un vecchio oggetto e assumere una forma umana, prendendo il nome di tsukumogami. Questi spiriti possono essere gentili oppure violenti, nel qual caso il clan Saenome aiuta a rispedirli indietro per evitare il disastro. Hyouma è un membro del clan, ma il suo odio esasperato per gli spiriti spinge suo nonno a mandarlo a vivere con Botan, una donna che vive con gli tsukumgami come se fossero la sua famiglia! Hyouma imparerà a controllare le sue emozioni o è destinato a rimanere arrabbiato per sempre?

Hikaru ga shinda natsu

di Ren Mokumoku

2 volumi – SERIE IN CORSO

“Non mi importa cosa tu sia, perché non averti qui con me sarebbe molto peggio”. Yoshiki e Hikaru sono amici da sempre e hanno sempre fatto tutto insieme, fino al giorno in cui Hikaru non viene assorbito da una luce misteriosa. Quel giorno tutto cambia, soprattutto Hikaru. Yoshiki spera con tutto il cuore che il suo amico non lo abbandoni… ma il ragazzo con cui passa

tutto il suo tempo è ancora l’Hikaru che conosceva?

Hirayasumi

di Keigo Shinzo

4 volumi – SERIE IN CORSO

Un nuovo, magnifico slice of life dall’autore di Randagi! Hiroto Ikuta è un disoccupato di ventinove anni senza fidanzata, lavoro o preoccupazioni per il futuro. Quando Hiroto eredita una casa a Tokyo, la sua cuginetta Natsumi va a vivere con lui per studiare arte all’università e le loro vite si intrecceranno con quelle di tutte le persone che, a

modo loro, affrontano i problemi e le difficoltà di ogni giorno.

Tokyo Higoro

Di Taiyo Matsumoto

2 volumi – SERIE IN CORSO

Una carezza a chi vive nell’angoscia e nella confusione della vita dopo i cinquant’anni. Ora che il Giappone entra in una nuova era, l’ex editor di manga in pensione Shiosawa si ritrova a chiedersi che significato abbiano per lui i manga: sono solo un lavoro, una forma d’arte o forse qualcosa di più?

Ping Pong

di Taiyo Matsumoto

Box 2 volumi – SERIE XOMPLETA

Il ping pong è uno sport aspro, violento, rapido. Si può giocare per hobby o per passione, in molti modi diversi; l’unica regola è che si gioca almeno in due. Due, infatti, sono i protagonisti di questa appassionante serie: lo scontroso Tsukimoto, che gioca per “ammazzare il tempo”, e il carismatico Hoshino, che invece “ama il ping pong e odia perdere”. Cosa succederà quando due mondi così diversi si scontreranno per il Trofeo delle Scuole Superiori? Una delle nuove opere del Sensei Matsumoto, nella sua edizione definitiva: due volumi, con box da collezione!

J-POP Manga, ecco gli annunci a sorpresa per il Lucca Comics & Games 2022

#DRCL – Midnight Children

di Shinichi Sakamoto

2 volumi – SERIE IN CORSO

Shinichi Sakamoto reinterpreta il capolavoro di Bram Stoker in una storia che travalica genere, classi sociali e confini geografici e per seguire Mina Murray e i suoi colleghi nella loro battaglia contro un terrificante e soprannaturale nemico dell’Est.

Choujin X

di Sui Ishida

4 volumi – SERIE IN CORSO

La nuova, straordinaria opera di Sui Ishida, autore di Tokyo Ghoul! Tokio Kurohara è un liceale che ama prendersela comoda a scuola. Fuori dall’orario scolastico, però, lui e il suo amico d’infanzia Azuma Higashi affrontano i delinquenti che portano disordine nella loro cittadina. Nonostante Azuma sia molto forte e non abbia problemi a fare a pugni, nemmeno lui vuole affrontare i Choujin, creature soprannaturali dotate di potere sovrumani. Un giorno, mentre sembra che un delinquente non voglia lasciar loro scampo, i due si iniettano una droga che li trasforma in Choujin pur di non lasciarsi sconfiggere e, se Azuma non subisce nessun effetto collaterale, a Tokio invece spunta un becco! Il ragazzo deve quindi imparare a nascondere questo nuovo segreto, ma a quanto pare c’è qualcuno che ha intenzione di creargli ben più di un problema.

My Charms Are Wasted on Kuroiwa Medaka – Kuroiwa Medaka ni Watashi no Kawaii ga

Tsuujinai

di Ran Kuze

6 volumi – SERIE IN CORSO

Kuroiwa Medaka è un aspirante monaco. Per via delle regole del tempio in cui è nato e ha sempre vissuto, non può interagire con le ragazze e, soprattutto, non ha idea di come porsi con loro. Mona, la ragazza più popolare della scuola, non è decisamente abituata a passare inosservata… e vive come un affronto l’apparente indifferenza del ragazzo nei confronti del suo fascino! Si da così l’obiettivo di farlo innamorare, ma lui non molla pur di rispettare le regole del suo tempio. Chi vincerà in questo braccio di ferro?

Tasogare Outfocus di Janome

VOLUME UNICO – J-POP Manga, ecco gli annunci a sorpresa per il Lucca Comics & Games 2022

La pacifica convivenza nella stanza del dormitorio della scuola tra Mao e Hisashi si basa su tre regole fondamentali: 1. Mao non rivelerà mai a nessuno che Hisashi è omosessuale; 2. Hisashi non proverà mai sentimenti romantici per Mao; 3. Nessuno dei due può interferire con i “momenti privati” dell’altro. Pare che nella loro vita scolastica e privata tutto fili liscio, finché il club di cinema di cui Mao fa parte non decide di ingaggiare Hisashi come protagonista del nuovo film BL che sta girando per il festival scolastico!

My Blissful Marriage – Watashi no Shiawase na Kekkon

di Akumi Agitogi e Rito Kousaka

4 volumi – SERIE IN CORSO

Pur facendo parte di una stirpe di persone dotate di poteri soprannaturali, Miyo Samori non possiede nessuna capacità speciale. Come se ciò non bastasse, la sua sorellastra prima la tratta come una cameriera, poi sposa il suo migliore amico, che era anche il suo unico alleato contro una famiglia che non l’ha mai amata. Rimasta sola, Miyo viene promessa in moglie all’erede della famiglia Kudo, un uomo freddo e spietato… Questo matrimonio sarà veramente il continuo di una vita piena di sofferenze, o si rivelerà una salvezza?

Ice Guy and the Cool Female Colleague di Miyuki Tonogaya – J-POP Manga, ecco gli annunci a sorpresa per il Lucca Comics & Games 2022

6 volumi – SERIE IN CORSO

Himuro discende dalla Donna delle Nevi del folklore giapponese, e ogni volta che parla con la dolce collega Fuyutsuki, di cui è segretamente innamorato, perde il controllo dei suoi poteri congelando ogni cosa intorno a sé! Riuscirà a farsi avanti e dichiararle i suoi sentimenti o rimarrà cristallizzato? Una gelida commedia romantica che ti scalderà i cuore!

Stay Gold

di Hideyoshico

6 volumi – SERIE IN CORSO – J-POP Manga, ecco gli annunci a sorpresa per il Lucca Comics & Games 2022

Tre mesi dopo essere stati abbandonati dalla madre, Hayato e la sorellina Kikka vivono a casa degli zii adottivi Yuji e Ko. La loro quotidianità trascorrerebbe senza problemi, se non fosse che Hayato è segretamente innamorato di Yuji… Quando il ragazzo non riesce più a nascondere i suoi sentimenti e si confessa allo zio, la vita della famiglia finisce nel caos.

Ashita Niji ga Denakutemo di Noriko Kihara

VOLUME UNICO

Whip fa la drag queen in un gay bar, e nel tempo libero si rilassa parlando al telefono con estranei che conosce su una app in grado di collegare due persone in modo casuale. Una notte, dopo aver passato il turno di lavoro a consolare uomini che sono stati tanto sfortunati da innamorarsi di loro colleghi etero, l’estraneo all’altro capo del telefono riconosce la voce di Whip… e Whip riconosce la sua: è l’impiegato insonne con cui aveva già parlato in passato. I due scoprono di avere una bella affinità, e Whip finisce per abituarsi alle loro telefonate, finché un

giorno l’uomo misterioso non si presenta al bar e le cose si complicano…

Devil Lady

di Go Nagai

9 volumi – SERIE COMPLETA

Un nuovo titolo per la Go Nagai Collection! Jun Fudo è un’insegnante delle scuole superiori che accompagna i suoi alunni in gita, ma, durante il viaggio, un gruppo di esperti di arti marziali prende di mira le ragazze. Gli uomini sonno in realtà dei demoni che vogliono entrare nella baita dove si trova la classe per stuprare le ragazze e uno di loro ha la meglio su Jun: è così che la donna si trasforma in Devil Lady, una demone potentissima che uccide tutti i nemici e difende le ragazze dal pericolo! Ma chi sono questi demoni? E che cosa comporterà per Jun e per il resto del mondo la sua trasformazione?

The Crater – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

2 volumi

Un ragazzo contro un universo ostile e spietato: il giovane Ryuchi, ogni volta in una incarnazione diversa e sorprendente, è il protagonista di questa serie semi-antologica che mescola soprannaturale e orrore e rivela ancora una volta la straordinaria vena creativa del Dio del Manga.

Atom Cat – Osamushi Collection di Osamu Tezuka – J-POP Manga, ecco gli annunci a sorpresa per il Lucca Comics & Games 2022

volume unico