The First Slam Dunk: Takehiko Inoue aggiorna il pubblico sul prossimo film

Slam Dunk sta per tornare sul grande schermo con un nuovo lungometraggio, ricalcando ancora una volta un territorio che per anni è stato suo, quello del medium inerente a manga e anime nei ruggenti anni ’90.

Il manga e anche l’anime si è fermato sul finire degli anni novanta appunto e successivamente, nei primi anni duemila è arrivato anche in Italia dove passo dopo passo si è posto con uno degli spokon più belli di sempre, capaci di penetrate nel cuore degli appassionati che ancora oggi gridano a gran voce il suo nome: Slam Dunk.

Da come avete letto dal titolo Slam Dunk avrà una nuova trasposizione animata, e successivamente ai primi dettagli tra cui teaser trailer e poster, la produzione non ha pubblicato aggiornamenti fino ad oggi, quando dal blog personale dello stesso Takehiko Inoue riceviamo nuovi aggiornamenti. Tutto arriva da Comic Book.

Slam Dunk: Takehiko Inoue aggiorna il pubblico sul prossimo film

The First Slam Dunk, stando alle parole dell’autore originale del manga è quasi completo dopo anni e anni di sviluppo, e non vede l’ora di mostrare il tutto al suo pubblico, ringraziandolo anche per tutto il sostengo offerto a partire dal 1990, anno d’esordio della storia sulle pagine di Weekly Shonen Jump:

“Mi rendo conto che con questo film sto creando qualcosa di diverso rispetto alla storia principale, ma allo stesso tempo voglio comunque ringraziare chi supporta, ha supportato e supporterà la serie originale. Sento ancora oggi che i protagonisti della storia sono ancora vivi dentro di me, e hanno anch’essi altro da raccontare.

Tutto questo lo sento ogni volta che disegno uno sketch, un’illustrazione per un art book o qualsiasi altra cosa; sento vivamente la fiamma di Slam Dunk dentro di me ancora vivida e per questo voglio affrontare questo nuovo progetto.

Ho lavorato con tutto il cuore a questo film, con l’intento appunto di riportarlo in vita in un certo senso, anche per il pubblico che non conosce l’opera originale. La produzione è a buon punto e dopo alcuni anni di sviluppo finalmente sta affrontando l’ultima parte prima della distribuzione ufficiale”.

The First Slam Dunk non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Fonte CB – Blog Inoue