Lupin The 3rd vs. Cat’s Eye è disponibile su Prime Video

Lupin The 3rd vs. Cat’s Eye era un crossover molto atteso dai fan e da oggi potete guardarlo comodamente sulla nota piattaforma streaming di Prime Video. Come ben sapete entrambi i franchise sono impuntati sulla stessa linea d’onda, e non è difficile credere che i due mondi si siano finalmente incontrati.

Lupin III del leggendario Monkey Punch è una pietra miliare del genere manga e anime, e fin dagli anni settanta in Italia è da sempre stata un icona, che ha sempre catturato grandi e piccini. Tsukasa Hojo ha invece dato vita a Cat’s Eye, Occhi di Gatto in Italia, anch’essa una serie di successo in Italia negli anni novanta e duemila.

Anche se il manga si è concluso negli anni ottanta, e successivamente abbiamo avuto una fine della serie anime, il pubblico ha comunque tenuto a “cuore” questa serie, e a oggi è rimasta sicuramente un cult.

Lupin ha una storia diversa, specie se consideriamo le tante serie anime a lui dedicate insieme a numerosi film, tra i quali uno anche in 3D. Dopo i crossover con Detective Conan ecco che il ladro gentiluomo ha trovato pane per i suoi denti.

Lupin The 3rd vs. Cat’s Eye ha voluto rispettivamente celebrare il 40° anniversario di Cat’s Eye e il 50° anniversario di Lupin The 3rd, con un film davvero speciale visionabile da oggi come accennato sulla piattaforma streaming Prime Video.

Lupin The 3rd vs. Cat’s Eye: il meraviglioso crossover è disponibile su Prime Video

Da come vedete dal trailer l’animazione è in CGI, una delle tecniche più in voga al momento per quanto riguarda le produzioni nipponiche del genere. La storia mette al centro Hitomi, Rui e Ai intente a rubare un dipinto nello stesso momento in cui Lupin III entra in azione. Tutto arriva da CB.

Entrambi i dipinti fanno parte della serie di Michael Heinz intitolata La ragazza e i fiori, e serve alle tre sorelle per scoprire degli indizi per quanto riguarda la scomparsa del padre. Poco dopo le ragazze scoprono che anche Lupin sta cercando quei quadri, e da l’ ovviamente inizia la partita tra le due fazioni.

