Eiichiro Oda conferma la presenza di Pokémon nel mondo di One Piece

Eiichiro Oda nel corso degli anni ha sempre risposto a delle domande molto interessanti a proposito della sua storia, e recentemente, così come leggiamo su Comic Book l’autore ha confermato la presenza dei manga e dei Pokémon all’interno del mondo di One Piece.

Come ben sapete in ogni volume di One Piece, Eiichiro Oda risponde alle domande dei fan nella sezione nota come SBS, che sta per “Shitsumon o Boshuu Suru”, alias “I Am Taking Questions” (rispondo alle domande) e proprio durante questa famosa sessione l’autore ha discusso del noto franchise.

Sebbene i Pokémon non esistono nel mondo dei pirati creato da Oda, questi ultimi esistono come opera fittizia all’interno di One Piece, confermando all’interno di questo mondo anche la presenza dei manga.

“Libri illustrati” e “storie illustrate” esistono nel mondo di One Piece. Questi ultimi sono solamente illustrati appunto, ma pensate che storie del genere sono paragonabili ai manga nel mondo di One Piece.

Poiché non esiste il concetto di “baloon” o “arte sequenziale”, la storia viene raccontata attraverso il testo e il dialogo all’interno di una cornice, come nei manga. Alcuni titoli famosi del mondo di One Piece includono: “Sora, guerriero del mare”, “Fire Dog”, “Pokeemon”, “Monkey Ball” e “Marco-san”.

Sicuramente è interessante vedere il come il sensei Oda ha costruito il suo mondo, visto che come accennato sono presenti sia i manga (o almeno una versione che li ricorda) e anche i Pokémon, anche qui come accennato non in giro per il mondo ma sui libri illustrati.

Senza ombra di dubbio l’attesa di questa sessione di domande è una delle cose più interessanti che un fan può trovare come extra all’interno dei tankobon del noto manga, visto il contatto diretto con l’autore in questione, al momento uno dei più apprezzati del settore nipponico.

Voi cosa ne pensate di questa bellissima chicca? Vi aspettavate che i Pokémon fossero presenti nella storia? Rammentiamo la sessione di domande pescata da Reddit.

Fonte Comic Book