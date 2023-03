One Piece: Eiichiro Oda vince il premio Shin Watanabe come produttore del film Red

One Piece detiene dei record incredibili e uno di questi è sicuramente quello di essere il manga shonen più longevo di sempre. Non a caso Eiichiro Oda disegna questa storia affascinante e appassionante da oltre 20 anni. Durante questo lunghissimo periodo di serializzazione il mangaka ha sicuramente dimostrato il suo talento, la sua creatività e la sua dedizione al lavoro. Oda non ha mai abbandonato i fan che hanno permesso a Rufy di arrivare dove si trova adesso.

Pare che Eiichiro Oda si sia aggiudicato un premio molto importante, che va ad attestare ulteriormente una carriera con i fiocchi. In questo articolo abbiamo il piacere di riportare che Oda ha vinto il 18° premio Shin Watanabe come produttore del film One Piece: Red.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. DI seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda has just been awarded Shin-Watanabe Prize as the producer of Red.

Oda: OP started in a small room 25 years ago with just a piece of paper. I've been wondering how far it can entertain fans. I won't be satisfied with this prize. I'll keep creating OP as a great time-killer💎 pic.twitter.com/AOArICkXPV — sandman (@sandman_AP) March 2, 2023

Come si può vedere, si tratta di un messaggio scritto dal mangaka stesso in persona. In questo messaggio è possibile scorgere la totale gratitudine che prova in questo momento della sua vita e della sua carriera. Nel messaggio Oda si apre dicendo che sono passati 25 anni da quando One Piece è nato in una piccola stanza con solo un pezzo di carta e durante gli anni si è chiesto fino a quando sarebbe riuscito ad intrattenere i fan.

Mostra anche tutta la sua determinazione dicendo che non lascerà che questo premio lo soddisfi. Il mangaka è quindi molto concentrato e promette che continuerà a lavorare su One Piece per renderlo un “grande passatempo“.

Eiichiro Oda ha ricevuto il premio Shin Watanabe, in quanto specificamente scelto per il suo coinvolgimento come produttore generale di “One Piece Film Red”. Questo premio ha l’obiettivo di onorare tutti i produttori che promuovono lo sviluppo della cultura pop.

Al momento il manga sta affrontando il suo ultimo arco narrativo, con Rufy pronto nel suo viaggio finale per coronare il suo sogno. Non sarà però così facile, in quanto lo scenario generale si preannuncia molto incandescente.