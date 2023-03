One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1078

One Piece è sicuramente uno dei manga Shonen più famosi e seguiti di sempre in tutto il mondo. Ogni lettore, dopo oltre vent’anni di serializzazione, ha il forte desiderio di scoprire come si concluderà l’avventura di Monkey D. Rufy. Una volta concluse le vicende di Wano, il manga è entrato nel vivo con l’arco narrativo conclusivo. I protagonisti principali della serie sono arrivata in maniera casuale sull’isola di Egghead, l’isola dove si trova il laboratorio di Vegapunk. E infatti lo scienziato è il vero protagonista principale in quanto tutto sta girando intorno a lui.

Infatti One Piece ha presentato i nuovi scenari bellici imperdibili proprio alla luce di alcuni misteri che lo scienziato ha raccontato nel corso dei capitolo di One Piece. Se prendiamo in considerazione solo Egghead, Rufy ha deciso di accogliere la richiesta di aiuto di Vegapunk per lasciare l’isola dato che la sua vita era in pericolo. E aveva ragione dato che il CP0 arriva a destinazione e da la caccia allo scienziato per eliminarlo per conto del Governo Mondiale. Quindi Rufy torna ad affrontare proprio Rob Lucci e nel frattempo lo scienziato sparisce. Tutti i satelliti si danno da fare per trovarlo, fino a quando nel capitolo 1077, qualcosa di incredibile accade.

Shaka, uno dei sei satelliti, con un’intuizione capisce dove si trova Vegapunk ed infatti ha ragione. Lo scienziato era finito nel seminterrato del laboratorio e mentre lo sta per liberare, viene sparato. L’identità rimane nascosta, ma oggi vogliamo riportare le prime anticipazioni del capitolo 1078 del manga.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1078 BRIEF SPOILER OF CHAPTER 1078 pic.twitter.com/o53Q3G4N5a — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) March 14, 2023

Il capitolo 1078 di One Piece si intitolerà “Tempo limite per fuggire“, e questo rende l’idea della situazione che al momento si sta verificando sull’isola di Egghead.

Interessante sarà scoprire l’identità del traditore che ha eliminato Shaka e che probabilmente ha rinchiuso Vegapunk. Si tratta di un altro dei sei satelliti, ossia York. Lei ha sparato Shaka e il suo obiettivo è quello di diventare l’unico e il solo Vegapunk e un nobile mondiale.

Durante lo scontro contro i Seraphim, Franky e Usopp rimangono pietrificati dall’attacco di S-Snake, ma Franky viene colpito solo per metà. Infatti è ancora cosciente.

Il capitolo si conclude con il narratore che torna a parlare, dicendo che il risultato di questo evento, quello di Egghead, scuoterà il mondo intero.