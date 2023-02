Il mondo dei manga shonen è caratterizzato da tantissimi personaggi e sicuramente quelli più carismatici sono quelli più coraggiosi, potenti, forti e che hanno sempre un asso nella manica. Tra questi sicuramente quelli che sono i più iconici sono Goku, Rufy, Naruto e moltissimi altri, personaggi che hanno sempre dimostrato di non tirarsi per nessun motivo indietro. Allo stesso tempo ci sono altri tipo di personaggi, magari non sempre al centro dell’attenzione ma che meritano un approfondimento dettagliato.

Sono quei personaggi secondari che non eccellono assolutamente in coraggio, che preferirebbero lasciare ogni impegno pericoloso a qualcun altro. Allo stesso tempo sono personaggi che trovano nella paura costante una forza interiore incredibile e una motivazione ad accettare qualsiasi epilogo pur di proteggere o salvare i loro compagni. Questa caratteristica fa sicuramente di loro dei personaggi unici ma soprattutto imprevedibili.

LEGGI ANCHE:



Lupin Zero arriva doppiato in italiano su Prime Video

In questa discussione l’obiettivo sarà quello di individuare i 5 personaggi shonen maggiormente spinti dalla paura.

I 5 personaggi shonen maggiormente spinti dalla paura

In questa lista saranno presenti solo i nomi dei personaggi più famosi, in modo da permettere a tutti gli interessati, appassionati e meno interessati, di capire a chi ci si riferisce.

Usop – One Piece Mister Satan – Dragon Ball Z Zenitsu Agatsuma – Demon Slayer Kobeni – Chainsaw Man Minoru Mineta – My Hero Academia

I 5 personaggi shonen maggiormente spinti dalla paura

5) MINORU MINETA

My Hero Academia è pieno di personaggi interessanti e per la nostra discussione non può non rientrare Minoru Mineta. Questo è sicuramente uno dei personaggi che si fa più prendere dal panico in battaglia. Questo suo atteggiamento non coraggioso va in forte contrasto con quello che fa nella vita, infatti un eroe professionista non deve mai vacillare di fronte al pericolo ed essere pronto a rischiare la vita. Minoru perde il controllo quando la League of Villains fa irruzione nel liceo, ed è molto spaventato quando Midnight cerca di metterlo all’angolo.

I 5 personaggi shonen maggiormente spinti dalla paura

4) KOBENI

Chainsaw Man ha introdotto alcuni personaggi che non hanno goduto di molto spazio in quanto principalmente personaggi secondari. Tra questi Kobeni è un personaggio che fa ciò che fa senza averlo davvero scelto e quindi ha costantemente paura di morire. Kobeni ha tuttavia dimostrato alcuni momenti di puro coraggio. Nel suo primo confronto con il Diavolo dell’Eternità rimanere paralizzata dalla paura e in genereale crolla facilmente sotto pressione. Infatti scoppia in lacrime quando il gruppo rimane intrappolato nell’hotel. Tuttavia quando Katana Man entra in azione Kobeni si dimostra incredibilmente abile a schivare i colpi di pistola per salvare Denji dal Diavolo Serpente.

I 5 personaggi shonen maggiormente spinti dalla paura

3) ZENITSU AGATSUMA

Anche Zenitsu merita di rientrare in questa lista, e questo è tra i personaggi principali del manga di Koyoharu Gotōge. Si tratta di un ammazzademoni ed è il compagno di viaggio di Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado e Inosuke Hashibira. Sicuramente non è assolutamente coraggioso e tende sempre a spaventarsi facilmente e a fuggire appena scorge un qualche tipo di pericolo. per di più è sempre il primo a lamentarsi del proprio lavoro. Tuttavia c’è una particolarità di questo personaggio, in quanto nasconde una seconda personalità, opposta a quella che conosciamo. Questa subentra ogni volta che si addormenta e si fa dominare inconsciamente. In questo stato è devastante, veloce, abile e forte. Questa caratteristica fa di lui uno dei personaggi più imprevedibili di sempre.

2) MISTER SATAN

Un altro memorabile personaggio che ha reso iconico Dragon Ball è sicuramente Mister Satan. Questo personaggio debutta durante la saga di Cell e all’epoca del Cell Game era campione mondiale di wrestling. Akira Toriyama stesso ha confessato di apprezzare tantissimo questo personaggio al punto che se dovesse ridisegnare il manga, lo sceglierebbe come personaggio principale per la sua comicità. Il tratto principale del suo carattere è l’arroganza, attraverso la quale maschera la sua paura costante e trova scuse per giustificare tutte le dinamiche non ordinarie degli scontri dei Guerrieri Z. Acclamato a gran voce durante il Cell Game, scende in campo e affronta l’androide, che lo batte con estrema facilità. Ma nella saga di Majin Bu svolge un ruolo fondamentale nel convincere tutti gli abitanti del pianeta Terra a donare la loro energia a Goku per battere Kid Bu.

1) USOP

Non poteva assolutamente mancare il cecchino della ciurma di Rufy Capello di Paglia, Usop. Questo pirata è tra i più costantemente spaventati di sempre ma soprattutto ha sempre mostrato coraggio nei momenti più culminanti durante le sue avventure. Il fatto che sia sempre spaventato non fa di lui un codardo. Tutto l’opposto, il suo coraggio viene fuori proprio quando ha più paura. Usop è stato tra i primi a unirsi al viaggio di Rufy, instaurando subito un forte legame con il suo capitano. Tra le sue gesta è memorabile lo scontro contro Perona, membro dei Pirati di Thriller Bark. Ma l’evento che ha mostrato una versione inaspettata di Usop è stato sicuramente il violento scontro contro il suo capitano per decidere come procedere con la mal ridotta e irreparabile Going Merry.