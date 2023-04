Tra le uscite targate Panini Comics del 13 aprile 2023, troviamo il primo volume dedicato alle avventure di Han Solo e Chewbecca, oltre che al primo volumetto Star Wars-Verse, dedicato a Darth Vader.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 13 aprile 2023.

Star Wars-Verse: Darth Vader

9,90 €

Contiene: Star Wars: Age of Rebellion – Darth Vader (2019) #1, Vader: Dark Visions (2019) #1, Darth Vader (2015) #6, #20, Darth Vader (2020) #1

Celebriamo uno dei cattivi più popolari della storia del cinema, nonché una vera e propria icona pop conosciuta in tutto il mondo!

In questo volume perfetto per scoprire la versione a fumetti di Darth Vader, cinque storie selezionate per chi conosce il personaggio solo attraverso i film della saga di Star Wars e chi desidera (ri)leggere alcune delle sue migliori avventure!

Star Wars 26

Star Wars 94

5,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #27, Darth Vader (2020) #26

Il più grande segreto dell’Impero è in mano a due agenti doppiogiochisti dell’Alba Cremisi, pronti a scambiarlo con l’Alleanza Ribelle per riceverne in cambio un rifugio sicuro.

Ma l’Impero farà di tutto per riprendersi ciò che gli è stato sottratto!

E nel mezzo di una tempesta di sabbia, un altro pezzo del cuore oscuro di Vader verrà rivelato…

Star Wars: Han Solo e Chewbacca 1

21,00 €

Contiene: Star Wars: Han Solo and Chewbacca (2022) #1/5, Star Wars: Life Day (2022) #1

Prima che si unissero all’Alleanza Ribelle, Han Solo e Chewbacca erano due contrabbandieri al servizio di Jabba the Hutt.

Ovviamente, quello che avrebbe dovuto essere un lavoro semplice si trasforma presto in un’avventura piena di imprevisti letali.

Ospite speciale, il cacciatore di taglie Rodiano chiamato Greedo! E come se non bastasse, si festeggia la più amata delle tradizioni Wookiee: il Giorno della Vita!

Faithless 3

21,00 €

Contiene: Faithless III (2022) #1/6

La discesa di Faith nell’abisso della lussuria alla ricerca di ispirazione non è sempre piacevole… ma accidenti se è sexy!

Dopo essere sparita dalle scene, l’artista più controversa degli ultimi anni torna a far parlare di sé con un volume finale diabolicamente divino, carico della potenza eversiva dell’arte.