Sommario

Neon Genesis Evangelion Collector's Edition 1 si pone con un ottimo impatto sul lettore, visto che può ammaliare sia chi non è avvezzo all'opera sia chi è altamente navigato, per via di una nuova traduzione e dei disegni che non sono mai invecchiati ma anzi, hanno ottenuto una nuova linfa vitale grazie al nuovo formato Panini. La storia è sempre interessante e tiene alto l'interesse fin da subito e non ci sorprendiamo visto che stiamo parlando di una delle storie di fantascienza più profonde, complesse e sfaccettate di tutto il panorama nipponico e non. Un'occasione da non farsi sfuggire.