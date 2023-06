One Piece Day 2023: si avvicina il Gear Fifth con questo nuovo promo

One Piece si sta sicuramente preparando a uno dei prossimi eventi del franchise anime, dove al centro sarà presentata in versione animata la nuova forma del protagonista ispirata palesemente a cartoni cult come i Looney Toones e via discorrendo.

Con i 25 anni della serie la produzione ha deciso di inaugurare anche il One Piece Day dove all’interno dell’evento saranno presentati aggiornamenti vari sull’anime, i film, il manga e via dicendo, così da tenere il pubblico interessato sempre all’erta e conscio di cosa sta accadendo in casa One Piece.

Recentemente, così come leggiamo su Comic Book è stato proprio condiviso un video in merito dove al centro è presente proprio la nuova forma di Luffy. Il video è visionabile all’inizio dell’articolo e oltre l’evento più atteso di sempre il promo annuncia anche altre novità appartenenti ad altri medium del franchise.

Il One Piece Day 2023 si terrà al Tokyo Big Sight il 21 e il 22 luglio e, sebbene non siano stati rivelati i tipi di cose che i fan possono aspettarsi di vedere, sarà una celebrazione dell’anime, del manga, dei giochi, dei prodotti e di molto altro ancora di One Piece.

Chi non legge il manga non ha ancora visto di cosa si tratta, ma la repentina diffusione di tale contenuto su internet è purtroppo invasiva e quindi per forza di cose gli spoiler sono stati e sono all’ordine del giorno.

La nuova forma in questione è attesa in versione animata proprio perché Oda si è ispirato ai Looney Toones e quindi anche per questo sarà interessante scoprire come gli animatori hanno deciso di gestire la cosa.

Se non lo sapevate in casa Toei è entrato anche un animatore della Warner, così da donare all’entrata in scena del Gear Fifth più valore artistico sancito proprio da uno che ha lavorato appunto all’interno delle ispirazioni di Oda.

