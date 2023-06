Jujutsu Kaisen: svelati i momenti salienti dell’arco del passato di Gojo

Jujutsu Kaisen è pronto a fare il suo atteso ritorno sul piccolo schermo il prossimo mese con la seconda stagione dell’anime. Questa farà parte del programma delle nuove uscite dell’estate 2023, e con il presente articolo vogliamo riportare i momenti salienti dell’arco del passato di Gojo. Dopo l’annuncio della seconda stagione di Jujutsu Kaisen abbiamo riportato che l’anime avrebbe adattato gli archi dell’inventario nascosto e della morte prematura dal manga scritto e disegnato da Gege Akutami. In altre parole tutti i fan che leggono il manga sanno che si tratta dell’arco del passato di Gojo.

Parte del fascino di questo arco sta proprio nel titolo. In quanto colma alcune grandi lacune del passato tra Satoru Gojo e Suguru Geto. E a rivelare i momenti salienti di questo atteso arco è il doppiatore giapponese di Gojo nell’anime, Yuichi Nakamura. Ha recentemente avuto modo di aprirsi la rivista Animage su alcuni dei punti salienti di questo arco narrativo in arrivo nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen. Come ha anticipato Nakamura, l’attrazione principale sarà il modo in cui tutto questo darà il via ad alcuni nuovi personaggi e a trame che si vedranno nel futuro della serie.

Il doppiatore ha condiviso che si tratta di una storia di cosa è successo in passato. E questa è la premessa principale. Ha anche parlato dell’esistenza di Tengen, che si presenta come un personaggio chiave rilevante o parola chiave. “Ho anche sentito che questa parte della serie è anche una spiegazione leggera delle origini delle trame future” aggiunge il doppiatore di Gojo.

Elaborando ulteriormente, Nakamura ha poi rivelato la sua curiosità di vedere come questa parte del passato di Gojo aiuterà a spiegare il suo personaggio.

“Ha sempre avuto un altissimo livello di abilità, ma come l’ha ottenuto?” si chiede Nakamura stesso facendo riferimento all’attuale potere di Gojo. Aggiunge che sarà un momento iconico e imperdibile. E chiaramente anche lui come tutti i fan, è curioso di vedere come andranno a finire le scene d’azione. Al momento non ha ancora visto gli episodi, quindi non ha potuto rivelare altro. Ma l’ultimo trailer è stato splendido e le sue aspettative sono alte. Sebbene Nakamura non abbia potuto anticipare di più, pare che l’esplorazione del passato di Gojo sarà incredibile.

