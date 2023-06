ONE (One-Punch Man) lancia un nuovo one shot: Bug Ego

ONE è uno dei mangaka più amati e famosi di sempre, grazie al suo manga sienen One Punch-Man. Si tratta del manga di punta che lo ha portato a farsi conoscere in tutto il mando, raccontando le divertenti vicende di Saitama. Tuttavia i veri fan sanno anche che il mangaka ha scritto e disegnato un’altra serie importante intitolata Mob Psycho 100. Recentemente abbiamo riportato però alcune novità legate al mangaka di cui stiamo parlando.

Infatti, nonostante lavori a One-Punch Man, ha lavorato anche ad altri progetti manga. Infatti una di queste si intitola Versus, che vede gli umani combattere contro decine di demoni per il destino del mondo. Oggi però vogliamo riportare che il mangaka ha recentemente lanciato un nuovissimo one-shot intitolato Bug Ego. Ha debuttato in Giappone e racconta una storia che non prevede scene di combattimento violente per cui ONE è noto.

Bug Ego è arrivato in Giappone a inizio aprile, e i traduttori lo hanno presentarlo ai lettori di tutto il mondo. Al momento non c’è una data di uscita internazionale di questo one-shot, ma se pensiamo alla popolarità del mangaka, potrebbe accadere prima o poi. Considerando che si tratta di un one-shot, difficilmente riceverà un adattamento anime.

Il one-shot di ONE, Bug Ego, si concentra sulle vicende di due liceali che rispecchiano perfettamente il titolo. I due studenti delle superiori sfruttano i bug nella nostra realtà per trarne vantaggio. Ma poi un’impresa ridicolo porta a gravi conseguenze a uno degli studenti.

Riguardo One-Punch Man, ricordiamo che è stata confermata la terza stagione dell’anime. Tuttavia dal suo annuncio non abbiamo ancora idea di quando potrà debuttare sul piccolo schermo. Allo stesso modo non è ancora noto lo studio di animazione che lavorerà all’adattamento. Fortunatamente, i fan possono seguire le avventure di Saitama su due fronti diversi. Infatti sia ​​il manga che il webcomic continuano a pubblicare nuovi capitoli che mettono il protagonista difronte a costanti minacce crescenti. Al momento però non esiste ancora un villain capace di sconfiggere Saitama e questo rende la vita del combattente del crimine piuttosto noiosa. Solo Garou è riuscito a mettere in difficoltà il protagonista come mai nessuno prima, dopo aver acquisito i poteri di un dio oscuro.

Fonte – Comicbook