City Hunter the Movie: Angel Dust arriva a settembre, lo conferma la nuova locandina e il nuovo trailer fresco di pubblicazione che potete visionare all’interno dell’articolo. L’anime e manga cult degli anni ottanta ha un nuovo film all’orizzonte, che dal materiale pubblicato sembra essere molto intenso, divertente e dinamico.

Nel trailer vediamo come sempre il protagonista Ryo alle prese con i problemi delle brulicanti strade di Tokyo, senza tralasciare la sua fama da “Don Giovanni” sempre accesa e presente. Con lo scorrere dei secondi il montaggio ci porta all’attenzione diversi volti, tra i quali presenziano anche i nuovi villain della storia.

Con l’ultimo lungometraggio arrivato anche in Italia, la nuova pellicola dedicata a City Hunter è prevista in Giappone per l’8 settembre (dopo la conferma della sua uscita nel 2023 ndr) così come possiamo vedere nella Key Visual e nel trailer in questione. Dello sviluppo si occupa studio SUNRISE insieme a The Answer Studio.

Oltre il trailer da come potete vedere in alto è stata anche pubblicata una visual al riguardo, che appunto va a confermare la data di uscita nipponica confermata per l’8 di settembre. Probabilmente in Italia arriverà tramite un evento di qualche giorno nelle sale, o direttamente su piattaforme sttreaming tipo Prime Video e via discorrendo.

Un anime cult del genere di certo non può non arrivare in Italia, quindi anche per questo è solo questione di mesi prima di avere una data di uscita anche per il nostro Paese, d’altronde le avventure di Ryo tra gag, scazzottate, sparatorie, inseguimenti e via discorrendo hanno sempre ammaliato anche il pubblico italiano.

Nella clip vediamo un passo avanti per l’animazione, dove il 2D la fa ancora da padrone nonostante ci siano comunque delle aggiunte secondarie in 3D. Il passo avanti non è stato ancora fatto per City Hunter (così come Dragon Ball o Slam Dunk) ma probabilmente il tutto rimarrà invariato su questo aspetto.

