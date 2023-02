City Hunter ha avuto nel corso del 2022 degli annunci davvero importanti, comprensivi sia di un nuovo film animato sia di un film in live action prodotto da Netflix, che senza manco a dirlo ha già scosso i fan.

Molti dettagli erano sconosciuti fino a poco tempo fa, e proprio per questo nella giornata di ieri i profili social ufficiali del franchise hanno deciso di pubblicare un nuovo trailer che confermasse lo staff, il titolo ufficiale e tante altre succose informazioni.

Il nuovo film anime del franchise si intitolerà City Hunter The Movie: Angel Dust (Gekijо̄ban City Hunter: Tenshi no Namida), e uscirà in Giappone in autunno. Come accennato in calce vi lasciamo una piccola clip di 30 secondi che rivela lo stile delle animazioni e conferma l’uscita in questo 2023:

City Hunter: titolo, staff, data di uscita e tanto altro nel nuovo trailer del film

Il lungometraggio ricalca il finale originale dell’anime, e da come avete visto nonostante le animazioni classiche è presente anche qui l’uso della CGI.

Il regista del franchise City Hunter, Kenji Kodama, dirige il nuovo film presso Sunrise e The Answer Studio Co. Yasuyuki Mutō Deadman Wonderland sta scrivendo la sceneggiatura. Aniplex distribuisce il film. La nuova produzione vuole onorare il 35° anniversario dell’anime televisivo, un cult anche in terra nostrana.

I doppiatori che ritornano sono Akira Kamiya nel ruolo di Ryo Saeba, Kazue Ikura nel ruolo di Kaori Makimura, Harumi Ichiryūsai nel ruolo di Saeko Nogami, Tesshō Genda nel ruolo di Umibozu e Mami Koyama nel ruolo di Miki.

Da come avete letto nella clip leggiamo “Il capitolo finale ha inizio” confermando così quanto detto in precedenza a proposito dell’adattamento cinematografico della fine della storia. Riportiamo tutto da ANN.

La qualità totale del film sembra essere davvero molto buona, e nonostante l’uso delle nuove tecnologie la produzione sembra onorare l’essenza originale del franchise. Voi avete visto l’anime o letto il manga? In Italia sono anche arrivati alcuni film di City Hunter a proposito, nel caso vorreste recuperarli.

Cosa ne pensate di questa nuova produzione? Ricordiamo anche che il manga in Italia è stato pubblicato da Star Comics negli anni novanta.

Fonte Anime News Network