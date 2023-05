One-Punch Man: un personaggio amato dai fan torna nel web comic!

One-Punch Man al momento è in pausa, e di recente abbiamo riportato che il disegnatore del manga scritto da ONE, Yusuke Murata, ha recentemente annunciato di aver avuto a che fare con problemi di salute che l’hanno costretto a posticipare la data di uscita del prossimo capitolo.

Abbastanza sorprendentemente, la storia di Saitama, però, prosegue grazie al mangaka che ha dato il via alle sue vicende, ossia ONE. E lo fa con l’uscita di un nuovo capitolo del webcomic.

Ricordiamo infatti che recentemente abbiamo parlato del ritorno del webcomic, e oggi ne confermiamo l’uscita di uno nuovo. La storia si concentra su un altro personaggio che non sia Saitama, ovvero Genos impegnato ad affrontare un assalto robotico.

Uno dei più grandi ritorni del webcomic di One-Punch Man è Mumen Rider (Spatent Ride). Si tratta di un eroe dell’associazione della classe C, nonché uno dei personaggi preferiti dai fan. Detiene la prima posizione ma si rifiuta di salire perchè è consapevole della sua debolezza. Questa volta i riflettori sono puntati proprio su di lui. Il combattente del crimine è consapevole di non essere nemmeno lontanamente sullo stesso livello di forza di Saitama o Genos. Ma il suo cuore e la sua determinazione hanno contribuito a renderlo un grande esempio del meglio che il mondo della lotta al crimine ha da offrire.

Uno dei momenti più cruciali di Mumen Rider è arrivato durante il diretto confronto con Sea King, che si è svolto nella prima stagione dell’anime. Pur non avvicinandosi nemmeno lontanamente alla sconfitta del cattivo, l’appassionato di biciclette è riuscito a resistere alla minaccia del mare e prendere posizione nonostante avesse poco o nessun potere a sua disposizione.

Per tutti i fan appassionati è già possibile dare un’occhiata all’ultimo capitolo del webcomic di One-Punch Man, il capitolo 142. Sebbene Saitama e Genos non siano presenti, ONE ha sviluppato un mondo di eroi che sono altrettanto interessanti, non facendo pesare l’assenza dei due principali eroi del crimine.

Per quanto riguarda il manga di One-Punch Man, Yusuke Murata ha rilasciato una dichiarazione sul suo profilo Twitter che abbiamo riportato recentemente. Infatti il mangaka ha chiesto scusa ai fan per lo slittamento del capitolo nuovo per via dei suoi attuali problemi di salute. Murata è stato male dall’inizio del mese scorso, ma ora dice di essersi ripreso molto.

Fonte – Comicbook