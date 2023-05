Jujutsu Kaisen e My Hero Academia di nuovo in pausa: quando tornano?

Jujutsu Kaisen e My Hero Academia di nuovo in pausa: quando tornano? Questi due titoli si sono nuovamente fermati e la rivista Shonen Jump ha anche annunciato il loro ritorno. Come ben sapete ambo i titoli sono in dirittura d’arrivo, dato il loro avvio verso le saghe finali così come sta accadendo anche con One Piece.

Come spesso sta accadendo in questi mesi l’autore di My Hero Academia sta stoppando il manga numerose volte per via dei suoi problemi di salute, anche se questa volta non sembra così. A quanto pare stando al leak in calce il manga si è fermato per problemi di produzione e il prossimo capitolo sarà appunto slittato.

My Hero Academia è in pausa improvvisa questa settimana nel numero 26 di Weekly Shonen Jump per motivi di produzione. La serie riprenderà nel numero 27 di Weekly Shonen Jump come programmato.

Il capitolo in questione era previsto per il 28 maggio, ma a quanto pare il ritorno è previsto per il 4 giugno su Manga Plus, così come leggiamo qui.

Jujutsu Kaisen come accennato, anche andrà in pausa ma a differenza di My Hero Academia il capitolo uscirà regolarmente il 28 maggio, mentre il successivo in questo caso dovrebbe slittare, così come leggiamo su @WSJ_manga:

Jujutsu Kaisen sarà in pausa la prossima settimana nel numero 27 di Weekly Shonen Jump. La serie riprenderà nel numero 28 come programmato.

Quindi da come avrete capito il 4 giugno non sarà pubblicato nulla sulla rivista, mentre il capitolo 225 della serie verrà pubblicato domenica 11 giugno, che coincide con l’uscita di Weekly Shonen Jump #28 in Giappone.

Che siano i ritmi o meno del lavoro assiduo su Shonen Jump la fine di questi due manga si sta davvero facendo attendere, date le numerose pause annesse, anche se queste ultime sono spesso giustificate.

Fonte Twitter @WSJ_manga