My Hero Academia cita la Marvel: All Might come Iron Man

My Hero Academia e la Marvel: All Might come Iron Man

Ormai è risaputo che My Hero Academia si ispira alle storie più grandi dei supereroi della Marvel e della DC, quindi non è difficile trovare citazioni del genere.

Allo stesso tempo, così come leggiamo su Comic Book il ritorno il pompa magna di All Might nel capitolo 386 è stato reso possibile grazie a Iron Man, una delle punte di diamante della casa delle idee. Ovviamente seguono spoiler.

Nonostante abbia perso il suo Quirk, Yagi Toshinori è ancora in piedi contro All For One e il capitolo 386 si conclude con i due che si affrontano dopo un lungo periodo di lontananza. Dopo gli ultimi eventi raccontati all’interno degli ultimi capitoli ecco All Might ritorna in grande stile proprio come Tony Stark.

D’altronde l’ultima pagina del nuovo capitolo di My Hero Academia Mostra All Might mentre pronuncia il suo iconico tormentone, dicendo ancora una volta al mondo “I’m Here” (“Sono qui”). All Might è nella sua forma Quirkless in piedi, davanti a All For One, circondato dalla “tecnologia”.

Infatti sembra che all’interno della valigetta di Yagi ci fosse una sorta di armatura in stile Iron Man, appunto, così come citato all’interno di questo articolo.

Insieme alla nota dell’autore all’iconico eroe della Marvel, quest’ultimo pare abbia inserito all’interno del suo manga proprio una forte citazione a quest’ultimo così come descritto in questa sede.

Così come possiamo leggere al capitolo pubblicato ufficialmente sull’app MangaPlus All Might possiede una tecnologia in grado di rivestirlo di una potente armatura, proprio come accade con il genio Tony Stark.

Il cliffhanger di My Hero Academia è sicuramente uno dei migliori di sempre, e oltre l’impostazione e la citazione porta anche in gioco nuovamente uno dei personaggi migliori di sempre all’interno della storia. Voi cosa ne pensate di questo ritorno e di questa enorme citazione?

