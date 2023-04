My Hero Academia: Kohei Horikoshi consiglia un nuovo manga

Kohei Horikoshi, famoso mangaka di My Hero Academia, è sicuramente tra i più apprezzati di sempre e molti fan mostrano grande sostegno nei suoi confronti per via dei suoi costanti problemi di salute. Ultimamente le pause del manga, infatti, sono aumentate ma con il presente articolo vogliamo riportare il nome di un nuovo manga shonen che Horikoshi stesso consiglia.

Il manga shonen consigliato dal mangaka si intitola Ryuu to Chameleon (“Drago e Camaleonte“). Scritto e disegnato da Ryo Ishiyama, questo manga ha rilasciato il suo primo volume e sembra che Kohei Horikoshi adori il nuovo shonen.

Horikoshi ha anche rilasciato un messaggio a tal proposito. Afferma che Ishiyama è una persona che ama veramente i manga shonen dal profondo del suo cuore. È come se qualcuno l’avesse catturato nell’amore più profondo per i manga shonen. “Il manga è scritto con sangue, sudore e spirito” ha poi concluso il mangaka di My Hero Academia.

Il messaggio di Horikoshi è stato condiviso nel primo volume di Ryuu to Chameleon per attirare l’attenzione dei lettori, e Ishiyama non può che esserne entusiasta. Infatti ha subito ringraziato Horikoshi con entusiasmo e stupore sul suo profilo Twitter per aver letto il suo manga.

Ryuu to Chameleon viene pubblicato sulla rivista Monthly Gangan Joker ed è disponibile online su Manga Up. La serie segue le vicende di due diversi mangaka. Uno è considerato un genio mentre l’altro come un fallimento dai loro coetanei. Le loro vite, però, cambiano totalmente quando avviene uno scambio di corpi. Si spera che Ishiyama possa proseguire il suo lavoro per alcuni anni e che possa avere successo.

Per quanto riguarda My Hero Academia, parliamo di uno dei manga shonen più venduti di tutti i tempi. Al momento il mangaka sta lavorando all’arco conclusivo del manga, serializzato su Weekly Shonen Jump. Riguardo l’adattamento anime invece, non è trascorso molto tempo dalla conclusione della sesta stagione prodotta dallo studio di animazione Bones. E di recente abbiamo riportato che la settima stagione di My Hero Academia è già in lavorazione, ma non c’è ancora una data o una finestra di uscita per il ritorno sul piccolo schermo di Izuku e i suoi compagni.

