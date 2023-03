My Hero Academia: annunciata la stagione 7 dell’anime!

My Hero Academia è tra i manga shonen più amati e seguiti di sempre e oggi abbiamo il piacere di riportare una novità che entusiasmerà tutti gli appassionati della serie. Riguarda l’anime e di recente è stata annunciata la settima stagione dell’adattamento animato di My Hero Academia. La notizia è presente sul sito ufficiale della serie di Kohei Horikoshi ed è accompagnata da un breve teaser trailer visibile in cima al presente articolo.

Insieme al trailer è stata condivisa la prima visual del sequel della sesta stagione, riportata direttamente dalla pagina Twitter dell’insider animetv_jp. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

My Hero Academia Season 7 Has Been Officially Announced! ✨More: https://t.co/atRFpDxcnB pic.twitter.com/tde4SQXC8v — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) March 25, 2023

Questa novità importante era già trapelata qualche giorno fa, ma l’ufficialità è arrivata in seguito agli Anime Japan 2023. In questa occasione Studio BONES ha condiviso un nuovo trailer. Al momento non ci sono dettagli su una possibile data o finestra di uscita, ma continuate a seguirci per ricevere ulteriori aggiornamenti.

La sesta stagione si è conclusa il 25 marzo con l’episodio intolato “legami”. Prodotta da Bones, Kenji Nagasaki ha diretto la sesta stagione insieme a Masahiro Mukai, seguendo la storia del manga dall’ultimo capitolo del volume 26 fino alla fine del volume 33. Questa adatta gli archi narrativi della Guerra di Liberazione Paranormale, che va dal capitolo 258 al 306 e Dark Hero, compresa invece tra i capitoli 307 e 328. Suddivisa in due parti, ha fatto il suo debutto dal 1 ottobre 2022 per poi concludersi il 25 marzo 2023.

La sesta stagione si concentra sulla battaglia culminante tra gli Eroi con gli studenti del Liceo Yuei, tra cui Izuku Midoriya, e i villain del Fronte di Liberazione Paranormale guidato da Tomura Shigaraki. La seconda metà della stagione descrive le conseguenze della guerra. Gli Eroi continuano a salvare civili e catturare i villain mentre affrontano le loro vittime derivanti dalla perdita della fiducia del pubblico. La svolta arriva però quando All For One evade dal Tartaro, con i segreti di “One For All” che iniziano a essere rivelati al pubblico. Di conseguenza Izuku capisce di essere un bersaglio speciale per i villain, mettendo in pericolo tutti i suoi compagni di classe con la sua presenza. Così lascia l’istituto dando vita a dark Deku.