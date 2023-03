Quali sono gli scontri più irrispettosi degli anime shonen? Una domanda di questo tipo può essere insolita tra gli appassionati. Probabilmente ci si potrebbe chiedere quale sarebbe lo scontro più violento, sanguinoso o altro ma nel presente articolo vogliamo parlare di un altro aspetto.

Partiamo dalla certezza che uno dei maggiori punti di forza degli anime sono le battaglie spettacolari che caratterizzano ogni serie shonen. Moltissime serie come Dragon Ball, One Piece, Hunter x Hunter e altri sono assolutamente famose per l’elevato numero di scontri coinvolgenti. Di recente infatti i fan hanno discusso su quali combattimenti potrebbero essere descritti come i “più irrispettosi“.

I migliori combattimenti anime di solito sono caratterizzati da coreografie dinamiche e ritmi frenetici. Spesso la finalità dei combattimenti è sempre la stessa. Ad esempio, Goku e Vegeta combatteranno sempre per le loro vite o per il destino dell’universo.

Un combattimento può definirsi “irrispettoso” principalmente perché tra due o più avversari uno di questi presenta un livello di potere eccessivamente più alto dell’avversario. Ad esempio, quando Mihawk affronta per la prima volta Zoro, mette in mostra il suo strapotere “ridicolizzando” quasi, il desiderio di lotta di Zoro con un semplice pugnalino.

La pagina Twitter dell’insider LorTomo2 ha quindi avviato un dibattito su questa tipologia di scontri “irrispettosi”. E molti fan hanno condiviso la loro sulle battaglie negli anime shonen che rientrano in questa categoria.

Dragon Ball potrebbe essere uno dei massimi rappresentanti quando si parla di queste battaglie, specialmente per via dei personaggi malvagi che hanno poca considerazione dei loro avversari. Freezer, ad esempio, non ha problemi a parlare male o insultare un avversario. Ha dato sicuramente il meglio di sé nella saga di Namek, dove non si è fatto scrupoli a togliere la vita anche agli abitanti più innocenti e fragili.

A seguire vogliamo riportare alcuni esempi di risposta degli utenti Twitter. Quello che vedremo di seguito si verifica nella saga dei Saiyan quando Goku finalmente corre in soccorso dei suoi amici e di suoi figlio, mettendo in imbarazzo Nappa salendo sulla sua testa.

Un altro esempio è anche lo scontro devastante tra i cinque Kage contro Madara Uchiha, che da solo lascia questi ninja di valore in fin di vita. Un altro esempio può essere lo scontro tra Aizen ed Ichigo, il cui attacco migliore viene fermato con un solo dito.