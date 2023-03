I 7 personaggi Shonen più generosi e compassionevoli

I manga shonen sono caratterizzati da sempre da tanti personaggi e ognuno di questi svolge un ruolo determinante nello sviluppo della trama. Chiaramente ci sono i protagonisti principali, che rappresentano la storia e ai quali ogni avvenimento è indirizzato. Poi ci sono i personaggi secondari che supportano il protagonista e quest’ultimo deve sempre farsi trovare pronto per scacciare ogni minaccia dai nemici.

In tutti i manga ci sono situazioni critiche in cui il protagonista deve affrontare il nemico più potente e pericoloso. Molto spesso questo porta a sacrifici o perdite talmente gravi da essere imperdonabili, spietati e cinici. Ma se un protagonista shonen fosse così si abbasserebbe al livello del villain. Molti mangaka hanno insegnato ai lettori con le loro opere che si può essere anche molto generosi e compassionevoli.

Infatti in questa discussione l’obiettivo sarà di individuare e analizzare i 7 personaggi Shonen generosi e compassionevoli di sempre.

I 7 personaggi Shonen generosi e compassionevoli di sempre

In questa lista saranno presenti i personaggi più popolari in modo da rendere accessibile la lettura a chiunque e non seguirà un ordine preciso.

7) KING

King è un membro dei Sette Peccati Capitali, il Peccato d’Accidia col simbolo dell’Orso. King mostra quasi costantemente un lato premuroso, anche se talvolta mascherato da una sorta di indifferenza. Ma sicuramente è tra i personaggi più generosi di sempre e infatti lo dimostra quando affronta Helbram, il suo migliore amico.

6) TANJIRO KAMADO

Il protagonista di Demon Slayer ha un animo grande, generoso e molto compassionevole. Durante il suo percorso per far tornare sua sorella, Nezuko, come era prima, ha incontrato tantissimi nemici pericolosi. Per causa di alcuni di questi ha perso tutta la sua famiglia, ma nonostante questo non è affatto felice di eliminare i suoi nemici. In un certo senso lo fa perché non ha scelta ma sembra sempre pregare per loro. Lo stesso è accaduto durante il violento scontro contro Daki e Gyutaro, per i quali desiderava una morte serena tra, come fratelli che si amavano.

5) IZUKU MIDORIYA

Izuku Midoriya è un altro dei personaggi più gentili e compassionevoli di sempre in quanto se ne avesse la possibilità, eviterebbe di affrontare All For One. Ma la sua eccessiva gentilezza deriva dalle sue interazioni quotidiane con i suoi coetanei, come ad esempio il suo rivale di sempre Bakugo. Nonostante le prese in giro che ha subito durante la loro infanzia e il pestaggio subito dopo aver ereditato One For All, considera comunque Bakugo suo amico.

4) GON FREECSS

Gon è da sempre caratterizzato da un forte spirito d’avventura e una personalità curiosa ed ottimista, che lo porta a vedere sempre il meglio nelle situazioni e nelle persone. Lui e Killua hanno costantemente tentato di impedire a Kurapika di mettere in atto la sua vendetta ai danni della Brigata Fantasma. Tuttavia questa caratteristica di Gon subirà un cambiamento dopo la morte di Kite nell’arco del Formichiere. Questo tragico e traumatizzante evento l’ha portato ad assumere un atteggiamento opposto, lasciandosi soffocare dal desiderio di vendetta anche a costo della sua salute. Indipendentemente da ciò, Gon ha sempre mostrato e dimostrato di essere eccessivamente gentile e indulgente, nonostante la progressione del personaggio.

3) ORIHIME

La gentilezza e la benevolenza di Orihime è quasi troppo eccessiva. Infatti è di indole estremamente gentile ed è apparentemente inadatta ad ogni tipo di combattimento. È molto allegra e solare, e cerca sempre di tirare su gli altri nonostante sia la prima a trovarsi in difficoltà. Orihime e quasi sempre riluttante a ferire un nemico, anche uno che potrebbe farle del male. Un esempio della sua infinita gentilezza risale ai suoi giorni da prigioniera a Los Noches. Quando Grimmjow la liberarla per curare Ichigo per la loro lotta, mutilò i suoi aguzzini. Invece di esprimere apprezzamento o addirittura gratitudine per averla salvata, pensa subito a come poter dare una mano, sperando disperatamente che non fossero in uno stato che superasse le sue capacità di guarigione.

2) GOKU

Son Goku è senza dubbio un personaggio Shonen generoso e compassionevole. Nonostante la sua forza incredibile che ha sempre dimostrato e la sua sete di combattimenti, non è affatto malvagio come invece ha dimostrato inizialmente di essere Vegeta. Si tratta di un personaggio che ha visto morire sotto i propri occhi il suo migliore amico, Crilin, nel modo più atroce possibile. Per mano di Freezer, il terrestre muore esplodendo in mille pezzi e questo spinge Goku ha sbloccare il potere del Super Saiyan. Ma alla fine di tutto, Goku risparmia incredibilmente Freezer. Lo stesso tipo di atteggiamento si rivede contro Kid Bu, che augura di poter incontrare di nuovo un giorno.

1) NARUTO

Non dovrebbe stupire la presenza del ninja biondo in questa lista, vista la sua dedizione e impegno nel cercare di riportare Sasuke Uchiha al Villaggio della Foglia. Dal loro primo scontro presso la Valle dalla Fin dove Naruto ne esce sconfitto, l’unico vero obiettivo di Naruto è salvare Sasuke dal suo percorso oscuro. Naruto è sicuramente tra i personaggi più generosi e compassionevoli di sempre e il suo rapporto con Sasuke non è affatto l’unico esempio. Lo stesso fa con Gaara, sul quale ha da subito una forte influenza portandolo a rivedere il suo comportamento ma soprattutto la sua opinione sulle persone. Anche con Haku e Pain riesce a far capire loro in quale direzione guardare e soprattutto il motivo dei loro sbagli.