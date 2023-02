Una nuova serie presente in Giappone su Shonen Jump a quanto pare è molto complessa da tradurre, e proprio per questo uno dei lavoratori ha deciso di abbandonare il lavoro inerente alla traduzione di questo titolo. Parliamo di Cipher Academy di Yuji Iwasaki e Nisioisin, al momento serializzata con pochi capitoli.

Le vicende della storia a quanto pare hanno scosso gli addetti alla traduzione, per via della sua complessità inerente alla linea dei dialoghi, che ha molto a che fare con le abilità del protagonista Iroha, un ragazzo appassionato di enigmi, rompicapo e via discorrendo; basti solo questo per capire la complessità di adattamento e traduzione.

Tra i motivi intorno all’abbandono di uno dei traduttori, troviamo un capitolo nello specifico, che vede al centro uno scontro tra il protagonista Iroha con uno dei suoi compagni di classe, più nello specifico uno di nome Yugata.

La battaglia metteva al centro i lipogrammi, un tipo di frase o passaggio che esclude una lettera specifica. Qui è di nuovo possibile capire le potenziali difficoltà dalla lingua giapponese a quella inglese, visto l’incredibile lavoro non solo nella traduzione, ma anche nell’adattamento.

Shonen Jump: una delle nuove serie è impossibile da tradurre e adattare

Ci sono state anche altre traduzione e adattamenti del genere, come ad esempio con Akane-banashi ma a quanto pare nulla al momento raggiunge la complessità di Cipher Academy per quanto riguarda la traduzione in altre lingue.

Al momento parliamo solo dell’inglese, ma immaginate adattare tutto in italiano? Sarebbe un’impresa titanica a dir poco. A quanto pare sembrerebbe che il problema principale si la quantità di lipogrammi da tradurre, viste che pagine e pagine sono colme solamente di quei testi/enigmi. Tramite CB.

Come accennato la serie è stata comunque affidata a un bravo traduttore, Kumar Sivasubramanian, che senza manco a dirlo ha annunciato il suo abbandono alla serie su Twitter. Il capitolo 13 segnerà infatti il “cambio di regia” e senza ombra di dubbio il suo successore sarà sicuramente da apprezzare a prescindere, vista la complessità del lavoro.

Cipher Academy is so infused with japanese wordplays that it simply broke the official translation, I'm in awe pic.twitter.com/qAo9ZHGPp9 — Rukasu (@RukasuMHA) February 12, 2023

Cosa ne pensate a pelle di questo Cipher Academy? Forse questa vicenda potrebbe donare dei validi motivi per approcciarsi alla lettura.

Fonte Twitter – Fonte Comic Book