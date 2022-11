Shonen Jump è una delle riviste più note di sempre e nel corso del tempo ha acquisito sempre più prestigio, grazie anche ai contributi di alcune pietre miliari del target shonen come Dragon Ball, One Piece o Slam Dunk.

I 5 migliori manga attualmente pubblicati su Shonen Jump vuole mettere in risalto le serie attualmente pubblicate sulla rivista, approfondendo il motivo per cui le medesime si sono affermate così tanto all’interno del medium fumettistico nipponico e mondiale per alcuni.

Fin dal 1968 la nota rivista ha sempre sfornato delle bellissime storie, storie che ancora oggi rammentano la bellezza di questo mondo, dato l’incredibile valore culturale e artistico presente ancora oggi in molte generazioni di mangaka. Con 8 migliori manga attualmente pubblicati su Shonen Jump vogliamo discutere di quelle attuali.

Sicuramente sarà un’impresa molto ardua e i canoni per la valutazione porranno le varie opere su un piano “futuro” analizzando quindi le potenzialità della storia e di come essa possa evolversi in futuro. Allo stesso tempo la classifica stilerà solamente le 8 storie migliori attualmente in pubblicazione, senza assegnare un vero e proprio “vincitore”.

Per cercare di farvi recuperare queste storie più facilmente possibile, vi ricordiamo che ogni manga presente in classifica è serializzato regolarmente in terra nostrana dalle varie case editrici, sempre pronte a credere in queste bellissime storie derivanti dalla cultura orientale.

I 5 migliori manga attualmente pubblicati su Shonen Jump!

Sakamoto Days

One Piece

HXH

Chainsaw Man

Hunter x Hunter

My Hero Academia/Kaiju No. 8



Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen

Sicuramente Jujutsu Kaisen è uno dei prodotti più influenti della rivista, dato che tra anime e gadget vari è spopolato in tutto il mondo, aumentando maggiormente il prestigio della rivista.

Il manga di Akutami si “incastra” nei canoni già posti da altri autori, ma allo stesso tempo riesce a donare sempre qualcosa di nuovo e interessante al pubblico più avvezzo al target shonen.

My Hero Academia/Kaiju No. 8 – 8 migliori manga attualmente pubblicati su Shonen Jump!

Anche qui ci troviamo di fronte a un battle shonen che si distingue tra la massa, specie se consideriamo l’inizio della storia che mette al centro un protagonista senza alcun potere. Successivamente cade in qualche cliché ma poi si risolleva con vicende e personaggi davvero unici.

Kaiju No. 8 è stato fin da subito una rivelazione anche in Italia, specie se consideriamo anche l’incredibile pubblicità fatta da Star Comics per la promozione di questa nuova storia.

Anche qui, il manga è spopolato fin dai primi capitoli in Giappone e nonostante si rifà ampiamente al genere “kaiju” appunto, la storia attraverso qualche cliché riesce anch’essa a donare qualcosa di nuovo, particolare, regalando un volto diverso del target shonen all’interno della rivista.

Hunter x Hunter

Mettere in classica tra “gli attualmente serializzati” di Shonen Jump Hunter x Hunter è già un grande traguardo di per se, viste le difficoltà di Togashi nel continuare la meravigliosa storia di Gon, Killua e tutti gli altri.

Un battle shonen atipico, incredibile, che ancora oggi accomuna milioni di appassionati in tutto il mondo, grazie ai personaggi indimenticabili, saghe incredibili e spettacolari e combat system meravigliosi, capaci di regalare scontri pazzeschi al limite della genialità.

Chainsaw Man

Come discusso anche nei nostri speciali dedicati al manga di Fujimoto, Chainsaw Man si pone come un manga molto importante per il medium fumettistico nipponico, specie se consideriamo l’enorme impatto ricevuto dal grande pubblico.

Ricordate sempre che opere del genere avvicinano sempre più persone ad appassionarsi ai manga e agli anime, e se vedete le fumetterie piene e le librerie ornate da bellissimi reparti a tema anche in Italia, e anche grazie a queste storie, capaci di rapire con i personaggi e le vicende narrate qualsiasi tipo di pubblico, anche quello poco avvezzo.

One Piece – 8 migliori manga attualmente pubblicati su Shonen Jump!

One Piece non poteva non mancare. Oltre a essere un fenomeno in terra nipponica, attualmente è una delle storie più conosciute di sempre anche da chi non segue assiduamente il fumetto giapponese, e questa la dice già lunga sull’incredibile valore della storia di Eiichiro Oda.

Mistero, azione, storia, fantasia e tanto altro trascina da anni il manga, che riesce sempre a catturare sia il pubblico già appassionato sia chi non ha mai seguito la storia, abbracciando sempre più generazioni. Tutti attendono il finale, tutti fanno ipotesi su cosa potrebbe accadere.

Sakamoto Days

Sakamoto Days è una delle storie più promettenti di Shonen Jump, attualmente una delle riviste più acquistate di sempre anche grazie a questo titolo. Suzuki riesce a creare un meraviglioso equilibrio all’interno della storia, variando tra serietà, comicità e sequenze artistiche da lasciare a bocca aperta chiunque.

Non ancora conosciuto nel mondo per via della sua controparte animata non ancora esistente, ma una volta annunciata e trasmessa, Sakamoto Days sarà sicuramente l’erede di Chainsaw Man. Attualmente è pubblicato da Planet Manga nei volumetti classici della nota casa editrice italiana.