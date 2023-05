One Piece 1084: il misterioso Im torna nel nuovo capitolo

One Piece negli ultimi anni ha mostrato diversi lati oscuri e misteriosi che stanno venendo alla luce nell’ultimo arco narrativo del famoso manga shonen. Ma di certo uno dei misteri più contorti rimane quello legato al Governo Mondiale e soprattutto al suo leader segreto. Probabilmente i fan credevano che la carica pericolosa e più alta fosse quella dei i Draghi Celesti, ma gli sviluppi sono diventati più cupi, da quando Oda ha rivelato che c’era un’autorità superiore che governa tutti. Si tratta chiaramente di Im, il quale è tornato nel capitolo più recente.

Attraverso un lungo flashback, tutti i lettori hanno potuto continuare a scoprire gli eventi precedenti alla morte di Re Cobra di Alabasta. Questi sono infatti gli ultimi momenti del padre di Bibi, al cospetto dei Cinque Astri di Saggezza. Cobra voleva sapere alcune informazioni sulla Regina Lily della casata Nefertari e il tutto si è concluso con l’apparizione di Im.

Questo ha creato stupore anche nei 5 Astri, sorpresi dal fatto che sia apparso e che si sia soprattutto seduto sul trono vuoto davanti agli occhi di Cobra. Infatti nessuno era a conoscenza di questa figura, superiore a ogni autorità del Governo. L’intera organizzazione è governata da Im, e questa figura misteriosa si sofferma sul Re di Alabasta dopo aver ascoltato la sua storia e la sua richiesta di informazioni.

Non dice nulla di eclatante, né viene rivelata la sua identità, ma ripete il nome della Regina di Alabasta, Lily. Chi è questa figura importante? I registri dicono che Lily ha rinunciato a diventare un Drago Celeste per governare il suo paese. Quindi non si è trasferita a Marijoa. Tuttavia, Cobra non ha mai riscontrato che la Regina sia davvero tornata ad Alabasta. Quindi è comprensibile che il padre di Bibi voglia delle risposte, chiaramente, prima di morire ed è sempre più probabile che Im abbiano qualcosa a che fare con l’assassinio della Regina.

Il capitolo di One Piece si conclude con Im che si siede sul trono vuoto, davanti agli occhi di Cobra, generando forte stupore. Ci saranno novità su Im andando avanti con l’arco finale del manga, quindi bisogna avere pazienta. Se il nemico di Rufy è il Governo Mondiale, allora Im sarà probabilmente il suo ultimo avversario.

